الامارات | المعجبون بالفراء.. «الثعلب يسير مع القط» في شوارع برلين

شكرا لقرائتكم خبر عن المعجبون بالفراء.. «الثعلب يسير مع القط» في شوارع برلين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هل لك أن تتخيل أن يسير الثعلب مع القط جنباً إلى جنب في شوارع حي نويكولن ببرلين: لقد وصل إلى برلين أكثر من 3000 محبٍّ للحيوانات في أزيائهم الملونة التي تحمل فراء حيوانات مختلفة، إنهم المعجبون «بالفراء»، الذين التقوا أول من أمس، أيضاً، في أكبر تجمع لهم على المستوى الأوروبي.

وقال المتحدث باسم المهرجان، أوليفر جروش، أول من أمس، إن نصف الزوار الذين جاؤوا من 40 دولة تقريباً - ومن بينهم محبون للخيال العلمي مثل الرسامين ومصممي الأزياء وممثلي العرائس والموسيقيين - كانوا يرتدون هذه الأزياء المبهرة، مضيفاً: «كانوا يجرون ويمازحون الآخرين ويمرحون».

وينظم هذا اللقاء الاستعراضي السنوي المسمى «يوروفيورنس»، الذي اختتم أمس في فندق «إستريل» ببرلين، للمرة الـ25.

وتضمن البرنامج الممتد على مدار خمسة أيام فقرات من مسرح العرائس ومسابقات الرقص أيضاً. ويرجع أصل هذا المشهد الغرائبي إلى محبي الفانتازيا الأميركيين في ثمانينات القرن الماضي. ويرتدي أتباع هذا الاتجاه مجسمات حيوانية تشبه الإنسان كما نراها في أفلام الرسوم المتحركة.