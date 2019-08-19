الامارات | «عالم مدهش»: اغتنموا الأيام الختامية

شكرا لقرائتكم خبر عن «عالم مدهش»: اغتنموا الأيام الختامية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وعد عالم مدهش زواره بمزيد من تجارب الترفيه، وذلك مع اقتراب الموسم الحالي من نهايته في 24 أغسطس الجاري.

ودعت الوجهة العائلات والأحبة الصغار الذين لم يزوروها بعد إلى اغتنام فرصة تمديد الفعاليات لأسبوع إضافي، ليختبروا ما يحتضنه عالم مدهش من مغامرات مشوقة وتجارب ترفيهية في مركز دبي التجاري العالمي، قبل توديعه زواره على أمل لقائهم في العام المقبل مع عروض جديدة حافلة بالسعادة.

ويشكل عالم مدهش وجهة مثالية للأطفال من مختلف الأعمار، إذ يحتضن أكثر من 100 لعبة. كما يخصّ العائلات بتجارب جديدة ومشوقة تتيح لهم استعادة ذكرياتهم الممتعة مع الألعاب الإلكترونية.

وترتقي الوجهة الترفيهية بالمرح إلى آفاق جديدة مع تشكيلة واسعة من العروض، بدءاً من الألعاب الإلكترونية التي تعود إلى سبعينات وثمانينات القرن الماضي مثل «باك مان» و«دونكي كونج» و«سبيس إنفيدرز» وصولاً إلى سيارات التصادم ولعبة الأكواب. بينما يسافر الزوار الأكبر سناً في رحلة عبر الزمن تعيدهم إلى أيام الطفولة التي أمضوها بين هذه الألعاب، ويصطحبون أطفالهم فيها للمرة الأولى.

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كما يمكن للعائلات الاستمتاع بمجموعة من ألعاب ركوب الدراجات وألعاب الفيديو التقليدية والألعاب الكرنفالية، مثل صيد الضفادع وبيت المرآة وكاندي لاند، فضلاً عن التجارب المميزة في منطقة العروض.

ويشتهر عالم مدهش بكونه وجهة الترفيه العائلي الأبرز في دبي، فلطالما استقطب العائلات والأهالي والشباب من مختلف الأعمار على مدى السنوات الـ20 الماضية. ويرحب بالزوار للدخول والاستمتاع مجاناً في الساحات الأربع الحافلة بالمرح، وهي ساحة الحركة وساحة التسالي وساحة المغامرات وساحة العروض، والدفع فقط لقاء تجربة اللعبة التي يريدونها.

كما يقدم عالم مدهش عروضاً مع باقةٍ مخصصة لأيام الأسبوع وأخرى لعطلة نهاية الأسبوع.

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الجاري، يختتم الموسم الحالي لعالم مدهش في مركز دبي التجاري العالمي.