هوت شورت وستوميك مكشوف.. منة فضالي بإطلالة جريئة مع أحمد رزق

اعتادت الفنانة الشابة، منة فضالي، على مشاركة متابعيها في الفترة الأخيرة، بإطلالاتها الصيفية، ولحظاتها خلال تواجدها بصحبة أصدقائها أو العطلات الصيفية.

واليوم شاركت "فضالي" متابعيها، بعدة صور، بصحبة الفنان أحمد رزق، ومجموعة من اصدقائهما، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت "فضالي" بملابس جريئة، حيث ارتدت ستوميك أسود مكشوف البطن، وبدون أكمام، أو حمالات، كشف عن "تاتو" ظهرها، مع هوت شورت جينز قصير، وحزام أسود.

كما اعتمدت الفنانة على إكسسوار رقبة، وشعر "ويفي" قصير، مع مكياج مميز.

وتفاعل العديد من المتابعين مع الصور، التي تخطت 8 آلاف تسجيل إعجاب، حيث أثنى العديد على إطلالتها، مشيدين برشاقتها، وظهورها المميز، في حين انتقد البعض جرأة ملابسها.

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يشار إلى أن الفنانة الشابة صرحت لـ"الوطن" بأنها شخصية خجولة للغاية، وأنها ترفض ارتداء بدل الرقص في أدوارها، حيث ارتدت فساتين وقامت بـ"تقفيلها" من كل النواحي، عندما عُرض عليها تجسيد دور راقصة، مضيفة: "لا أجد نفسي مثيرة بسبب ضآلة جسمي"، خلال حوارها مع "الوطن".