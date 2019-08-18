أحمد حسن وزوجته بعد اعتزالهما مواقع التواصل.. طبيب نفسي يحلل سلوكهما المثير للجدل

خلال الفترة الأخيرة أثار "اليوتيوبرز" أحمد حسن وزوجته زينب موجة من الانتقادات بسبب الفيديوهات التي كان غرضها الأساسي تحقيق الظهور في "التريند"، والتربح الذي حققه الثنائي من نشر الفيديوهات، ولم يكتفيا بما نشراه سابقًا بل انتهى الأمر بنشر فيديو يوثق لحظات حميمة جمعت بينه وبين زوجته داخل حمام السباحة، أثناء قضائهما إجازة عيد الأضحى في دبي.

وبعد موجة الهجوم التي تعرضا لها أعلن أحمد حسن وزوجته زينب، من خلال مقطع فيديو، اعتزالهما نهائيًا منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وعزمهما على وقف نشر الفيديوهات عقب الهجوم الذي تعرضا له.

فرويز: الزوجان يعانيان من اضطراب الشخصية

وأكد الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن الزوجين يسيران بنهج الغاية تبرر الوسيلة دون النظر إلى الطريقة التي يحصلان منها على الأموال، وهو اضطراب شديد في الشخصية.

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وعلَّق فرويز، خلال تصريحاته لـ"هُن"، على تفاعل الجمهور مع الزوجين، أن ذلك يأتي لنقد الفيديوهات وهذا يدل على إدراك الجمهور مدى سطحية المضمون المقدم، والهدف من المشاهدة النقد ولا يمكن التأثر بالمحتوى السطحي المقدم.

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وكان الجدل أثير حول أحمد حسن وزوجته زينب مؤخرًا، بعدما قام الثنائي بتصوير طفلتهما الرضيعة "إيلين"، في مواقف حياتية مختلفة، ومنها "أول فوتوسيشن"، غيرها من الفيديوهات التي وصل عددها 7، وكانت الطفلة تظهر مستاءة بشدة خلال الفيديوهات، فاتهمهما رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإهمال الطفلة، واستغلالها تجاريًا من أجل الحصول على أموال من موقع "يوتيوب"، وتقدم عدد منهم بالفعل بالشكوى إلى خط نجدة الطفل.

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وتحرك المجلس القومي للطفولة والأمومة ببلاغين إلى النائب العام، بناء على شكاوى الخط، ووجه لهما عدة اتهامات، تصل العقوبة المحتملة لأحمد حسن وزينب فيها إلى السجن 5 سنوات بحد أقصى، بالإضافة إلى الغرامة، وذلك نتيجة تربح أحمد حسن من فيديوهات ابنته "إيلين".