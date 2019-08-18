بعد زيارة السيسي لها.. 7 معلومات عن مدينة الحمام السياحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

في كل بلد يوجد العديد من المناطق السياحية التي تميزها عن غيرها، وفي مصر هناك الكثير من المناطق التي قد لا نعرف عنها الكثير أو حتى لا نعرفها، منها ما يزخر بالحضارات المختلفة (الفرعونية والقبطية والإسلامة)، وما يتميز بالطبيعة والجمال والسحر، ولعل من بينها مدينة الحمام التي زارها الرئيس عبد الفتاح السيسي السبت، في أثناء افتتاحه 1300 صوب زراعية ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية.

وفي السطور التالية نرصد لكم أبرز المعلومات عن المدينة وفق ما قالت هبة الله شاذلي المرشدة السياحية لـ"الخليج 365":

1- تقع مدينة الحمام على الطريق الدولي الساحلي على بعد 62 كم عن مدينة الإسكندرية بالجهة الشرقية للمدينة.

2- من أكبر مدن الساحل الشمالي يتبعه عددًا من القرى، حيث إنها تحتوي على جميع المرافق من أسواق ومحلات تجارية وجميع الخدمات والمستلزمات، كما أنها مزارا سياحيا لرواد قرى الساحل الشمالي.

3- يربطها الطريق الدولة المؤدي لمطار برج العرب، بمدن برج العرب والإسكندرية الجديدة.

Advertisements

4- تضم محمية "العميد" التي تحتوي على الكثير من النباتات المختلفة والنادرة، وقد سبق وأن أعلنتها منظمة "يونسكو" عام 1981 كمحمية محيط حيوي، في إطار برنامج الإنسان والمحيط الحيوي، ثم أعلنتها جهاز شئون البيئة محمية طبيعية عام 1986.

5- حمام كليوباترا يقع فوق تلال، وهو عبارة عن صخرة في البحر على بعد 50 م من الشاطئ ويمكن الوصول إليها بقارب بخاري أو شراعي أو سيرا او بالسيارة، ويعتبر المكان أكثر شهرة بسبب الطراز الفرعوني القديم، ويرجع تسمية المدينة لهذا السبب.

6- جبل دكرور، وهو من أكثر الأماكن المخصصة للعلاج لرماله الساخنة، وأفضل وقت لزيارته في الفترة بين أشهر أكتوبر ونوفمبر وفبراير ومارس من كل عام، ويعالج هذا الجبل أمراض الروماتيزم والعظام.

7- يمكنك قضاء عطلة مميزة في كامب صحراوي مع الأصدقاء والاستمتاع بالمياه البرية النقية ومشاهدة وصيد الحيوانات البرية مثل الغزلان.

كيف أذهب:

وعند ذهابك إلى مدينة الحمام، أما أن تختار فندقًا مناسبًا في مرسى مطروح والذهاب إلى منطقة الحمام في رحلة يومية، أو الإقامة في أحد فنادق واحة سيوه المجاورة، أو تأجير إحدى الشقق المخصصة في المنطقة، أو قضاء يوم ممتع في محمية العميد تحت إشراف أحد المرشدين السياحين.