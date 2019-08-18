أطباء يحذرون من المانجو: الإفراط فيها يهددك بحصوات الكلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي:
يتجنب بعض الأشخاص تناول المانجو، على الرغم من فوائدها على صحة الإنسان، لاحتوائها على نسبة عالية من الأملاح، التي قد تتسبب في الإصابة بحصوات الكلى في حالة الإفراط فيها.
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