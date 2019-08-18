لإطلالة كالأميرات.. كيف تختارين الإكسسوارات المناسبة لفستان زفافك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

ليلة العمر تنتظرها الفتيات، ويسعين للظهور بإطلالة متميزة وساحرة، بداية من الرداء الأبيض (الفستان) وحتى بقية الإكسسوارات التي تزين الإطلالة.

ولكي لا تفسد عليك بعض الأمور البسيطة، إليك أهم الإكسسوارات التي تحتاجينها ليلة زفافك وطرق اختيارها وفقًا لموقع " weddingwire" المتخصص في أزياء العروسة:

1- الحذاء:

سواء كنتِ ترغبين في ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي أو متوسطة الارتفاع؛ فعليكِ أولًا إلقاء نظرة على التصميمات التي تناسب إطلالتك ومظهر قدميك، للظهور في ليلة العمر بشكل جذاب كالأميرات.

وعليكِ الأخذ في الاعتبار أثناء اختيار حذاء زفافك أن يكون مريحًا ويُسهل عليكِ الحركة، أيضًا فلا تشترِ حذاءً بمجرد أن شكله جذاب وأنيق، على سبيل المثال إذا كان مكان حفل الزفاف الخاص في الهواء الطلق على العشب أو في الرمال، فمن المحتمل ألا يكون كعب العالي مريحًا أو مناسبًا.

إما كان زفافك أسطوري مميز، فعليكِ اختيار حذاء شفاف مطرز بالترتر والكريستال اللامع، وهذا الحذاء يعتبر من أبرز صحيات الموضة العالمية في عالم الأحذية.

2- إكسسوار الشعر:

لديك اختيارات عدة عند تنسيق الفستان مع إكسسوارات شعرك، فيمكنك اختيار بعض الفروع المنقوشة على هيئة أوراق شجر بالكريستال أو بالريش، أو طرحة بيضاء أو شفافة منسدلة من الرأس أو تاج الأميرات الفضي، أو قبعة الأمراء ذات شبكة أو باقة ورد على الرأس.

وعند اختيار المحبب لكِ لا بد أن تراعي شكل وتصميم الفستان، مثلا الفستان ذات تطريزات يناسبه الإكسسوارات المنقوشة على هيئة أوراق شجر بالكريستال أو الريش، إما إذا كان الفستان من الخامة الستان فالأفضل أن ترتدي طرحة بيضاء أو شفافة منسدلة من الرأس.

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3- المجوهرات:

دائمًا تبحث العروس عن أجمل خواتم الزفاف، لكن لا بد أن تنسيقه مع العقد والحلق وسوار اليد.

واحرصي عند اختيار عقد الرقبة أن يتناسب خط الرقبة السفلي ولا ينسدل بعد هذه المسافة ليكون الشكل أكثر جمالًا وتألقًا.

وأفضل نصيحة هي تجنب ارتداء أكثر من قطعة أو قطعتين بخلاف خاتم الزفاف، على سبيل المثال الحلق مع الخاتم، أو السوار مع الخاتم، أو السوار مع الخاتم والحلق، وأن تكون تطريزات الفستان تلائم شكل الإكسسوار وتتناسب معها.

4- باقة الورد:

بخلاف الفستان الأبيض الساحر؛ فباقة الورود هي من تميز العروس عن باقي الحضور، فيمكنك اختيار باقة الورد البيضاء الكلاسيكية.

أما إذا أردتِ إضافة بعض اللمسات الطبيعية لباقة الورود، يمكنك إدخال أوراق الشجر الأخضر مع الورد البيضاء أو الملونة بألوان من الباستيل مثل الزهري والوردي والأخضر الناعم.

5- القفازات:

في آخر صيحات الموضة لإطلالة عصرية وأنيقة، نستعيد أجواء أزياء الماضي، حيث ترتدي العروس القفازات (الجوانتي) من نفس خامة الفستان أو من النوع الحرير أو الدانتيل أو الكروشيه الخفيف.

لكن انتبهِ عند ارتداء هذه القفازات، فستضطر إلى إزالتها أثناء تبادل الخواتم أو اختيار قفاز مفتوح ناحية الأصابع.

6- حزام الفستان:

إذا كنت ترتدي ثوبًا غير مزين نسبيًا أو دون زخارف وتطريز، فيمكن إضافة لمسة ساحرة على مظهرك باستخدام "حزام" على خصرك، بل يمكن أن تساعد أيضًا على غرس أسلوبك الشخصي في يوم زفافك. بدءًا من الأوشحة اللامعة المزينة بالكريستال إلى الأوشحة المستوحاة من الطبيعة والتي تتميز بأزهار.