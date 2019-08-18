حمية كيتو.. طريق المشاهير للتألق على السجادة الحمراء

اتباع حمية غذائية للتخسيس يتطلب معرفة كل الأمور حولها أولاً، ولأن "رجيم كيتو" من أبرز الأنظمة الفعالة، لذلك نقدم لك كل المعلومات حول الحمية.

حمية كيتو هو نظام تخسيس استخدمته الكثير من السيدات، وحقق لهن نتائج هائلة، وهو نظام يعتمد على تناول الدهون مقابل التقليل من تناول الكربوهيدرات، حيث إن تخفيض تناول الكربوهيدرات واستبدالها بالدهون سوف يساعد بصورة أكبر في عملية الحرق.

والفكرة في هذا الرجيم هو تقليل الكربوهيدرات بنسبة كبيرة، بحيث لا تقل عن 50 جراما في اليوم، وبعد مرور أيام قليلة على اتباع هذا النظام لن يجد الجسم الوقود الذي يحتاجه وكمية السكر في الدم التي تساعد الكربوهيدرات في توفيرها وبالتالي يبدأ الجسم في الاستعانة بالدهون والبروتين للحصول على الطاقة التي يحتاجها، فيحرق كما أكبر من الدهون المخزنة، وهكذا يفقد الجسم نسبة كبيرة من الدهون.

واستخدمته كثير من النجمات أبرزهن جوينيث بالترو وهالي بيري وكيم كارداشيان وشقيقتها كورتني.

كما كشفت الأميرة مارى، أميرة الدنمارك، التي تبلغ من العمر 45 عاما ولديها 4 أبناء، السر وراء حفاظها على لياقتها، والذي يتمثل في اتباع نظام "الكيتوجينيك"، أو "الكيتو دايت".

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النجمة ميليسا مكارثي اعتمدت على دايت الكيتو، حيث خسرت حتى الآن 35 كيلو جراما من وزنها بفضل هذا النظام الغذائي استطاعت أن تحافظ على رشاقتها وصحتها من خلاله.

عارضة الأزياء الشهيرة أدريانا ليما المعروف عنها رشاقة جسمها واهتمامها بصحتها ونظامها الغذائي بشكل كبير وتعيش أسلوب حياة صحّياً جداً وقبل أي عرض أزياء، تتناول البندورة، القرنبيط، الخضار الجذرية، الفجل، الخيار، والخضار الورقية الخضراء.

كما اعتمدت ميجان فوكس بشكل أساسي على هذا النظام، إلى جانب اتباعها شرب خل التفاح.