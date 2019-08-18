الامارات | خبيرة ألمانية: تخلصوا من الأغذية المصابة بـ"العث" فوراً

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت خبيرة التغذية الألمانية آنيته سابرسكي من تناول الأغذية المحتوية على عث الطعام؛ حيث قد يؤدي العث إلى مشكلات صحية خطيرة مثل الحساسية والأمراض الجلدية وأمراض الجهاز الهضمي. لذا يجب التخلص من الأغذية المصابة بالعث على الفور.
وأضافت سابرسكي أن الفخاخ اللاصقة ليست كافية لمحاربة هذه الحشرة المزعجة الدقيقة، التي قد ترد للمنزل مع مشتريات كالأرز والدقيق والتوابل. لذا يجب تنظيف جميع الخزانات جيداً بواسطة الخل، مع تنظيف المناطق، التي يصعب الوصول إليها مثل الشقوق، بواسطة الهواء الساخن لمجفف الشعر، وذلك لقتل اليرقات والبيض الموجود في هذه المناطق.
ويفضل الابتعاد عن المكافحة الكيميائية بواسطة المبيدات الحشرية، واللجوء بدلاً منها إلى المواد الطاردة غير الكيميائية، وهي مواد تعتمد على الروائح والزيوت العطرية مثل اللافندر وخشب الأرز والنعناع والقرنفل لطرد العث.
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