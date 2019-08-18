الامارات | أكاديميات الفنون في السعودية.. بداية الغيث مع التراث والموسيقى

شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديميات الفنون في السعودية.. بداية الغيث مع التراث والموسيقى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه وزير الثقافة السعودي، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، الوزارة بتأسيس أكاديميات للفنون، ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة في بناء وتنمية الإنسان، وتماشياً مع رؤية وتوجهات الوزارة للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة.

وأكد سموه، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الاستثمار في بناء القدرات من أهم مقومات تشجيع القطاع الثقافي، مضيفاً أن «المملكة غنية بالفنون الثرية والمتنوعة وبالمواهب والإنتاج الفني»، لافتاً إلى أن أكاديميات الفنون ستكون بداية للتأهيل الأكاديمي لها داخل المملكة.

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وستنطلق أكاديميات الفنون بأكاديميتين في المرحلة الأولى، واحدة متخصصة في التراث والفنون التقليدية والحرف، وستبدأ في استقبال طلبات الالتحاق بها في خريف 2020 وتستهدف 1000 طالب ومتدرب في البرامج طويلة وقصيرة المدى. فيما ستكون الأكاديمية الثانية خاصة بالموسيقى، وستستقبل 1000 طالب ومتدرب ابتداءً من العام 2021.

وتأتي الأكاديميتان ضمن المبادرات الـ 27 التي أعلنتها وزارة الثقافة كحزمة أولى، سعياً من الوزارة لرفد القطاع الثقافي بالمخرجات المميزة.