"هتفضلي في عز شبابيك".. صيحات الموضة لأناقتكِ في سن الـ50

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

"للأناقة والجمال عمر مُحدد".. عبارة خاطئة ترددت كثيرًا أمامنا وخضعت نساء لها ممن تجاوزن الـ50 عاماً ليستسلمن للزمن الذي يترك علاماته على وجوههن وأجسامهن.

تستطيعين سيدتي أن توقفي عداد الزمن، وتحافظي على جمال شبابك وجاذبيتك، بخطوات بسيطة، فقد تحتاجين أن تطلعي على اتجاه الموضة وتستوحي منها الإطلالة التي تناسبكِ فهذا يظهركِ أصغر من عمركِ بسنواتٍ كثيرة.

أثبت موقع stylecraze، أن النساء يمكنهن المحافظة على رقيهن وإطلالاتهن المميزة في مختلف الأعمار، عن طريق ارتداء القمصان الملونة والبلوفر الواسع والمخطط بالعرض، مع الجينز الذي يصل طوله إلى الكاحل أو Boyfriend jeans.

-يمكن تنسيق البنطلون الجينز الكحلي الضيق مع القطعة العليا ذات التصميم القصير من الأمام والطويل من الخلف مع إسكارف، أو شال على الرقبة، ويمكن تنسيقها مع الكارديجان الطويل.

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-اختاري الجيب أو الفساتين القصيرة أو متوسطة الطول إذا كان وزنك يتراوح بين 70 إلى 80 كجم، واعتمدي على الواسعة بقصّة الـ Flared، ونسقيها مع المجوهرات الفضية.

-جربي الجينز الداكن المرن الذي يتخذ شكل الجسم، مع قميص فضفاض مع وضعه من الأمام بحيث يظهر شكل الحزام ويبرز منطقة الخصر.

-الفساتين الصيفية المنسدلة التي تعكس جمال الجسد مع أشعة الشمس، يمكن ارتداؤها بطريقتين؛ إذا كانت طويلة بخامة الدانتيل أو الشيفون الناعمة بالألوان الفاتحة، يفضل ارتداؤها مع الحقائب باللون الجملي، أو يمكن ارتداء هذا الموديل مع الجاكت الجلد أو الجينز أو مع تيشرت فضفاض واسع "سادة"، وحذاء مسطح.

-يمكنك سيدتي أن تختاري الفساتين سوداء اللون الذي يخلو من أي تطريزات ويتسم بأناقته وسحره الذي لا يقاوم، في أي مناسبة، ويمنح المرأة إطلالة راقية، ويخفي عيوب الجسم مهما بلغت من العمر، ويفضل أن يتم تنسيقة مع الإكسسوارات البارزة واللامعة.

-اجمعي بنعومة بين الكلاسيكية والعصرية عن طريق ارتداء البليزر النبيتي أو الذي يتمتع بألوان متداخلة مع البنطلون العصري أو مع الجيب "السادة"، والأحذية المميزة ذات الرقبة الطويلة.