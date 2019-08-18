الامارات | كم يتكلف بناء مدينة على المريخ؟.. ماسك يحاول الإجابة

شكرا لقرائتكم خبر عن كم يتكلف بناء مدينة على المريخ؟.. ماسك يحاول الإجابة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لا ريب أن بناء مدينة على كوكب يبعد عنا مئات ملايين الكيلومترات ستكون باهظة الثمن..

وذكرت نشرة مرصد المستقبل، أمس، أن الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس إيلون ماسك، يُقدر، أن التكلفة تتراوح بين 100 مليار دولار و100 تريليون دولار، وفقًا لتغريدة نشرت مؤخراً على «تويتر».

وأشار المرصد إلى أن ماسك، للوصول إلى تقديره، أجرى حسابات التكلفة المستقبلية التقريبية لإرسال الحد الأدنى من الحمولة إلى المريخ؛ فبلغ ذلك 100 ألف دولار للطن. وقال في مقابلة في شهر يوليو الماضي مع قناة سي بي إس؛ إن كنا تحتاج إلى مليون طن من العدد لمدينة تتمتع بالاكتفاء الذاتي، فإن التكلفة الإجمالية ستصل إلى نحو 100 مليار دولار.

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وحتى يتسنى لـ«سبيس إكس» (شركة أميركية الخاصة تختص بصناعات تكنولوجيا الفضاء والرحلات الفضائية) البدء في إنشاء أول مدينة على كوكب آخر، سيتعين عليها أن تطلق صاروخها من طراز ستارشيب أولاً، فإن سارت الأمور على ما يرام ، بإمكان الصاروخ العملاق أن ينقل 100 طن من الحمولة إلى المريخ إن وجدت الشركة وسيلة لإعادة تزويد الصاروخ في مدار الأرض بالوقود.