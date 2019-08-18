هل تسخين البسطرمة يقلل أضرارها؟ خبير يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نورهان الصباغ: تعد البسطرمة من الأطعمة سريعة التحضير والتي يقبل الكثيرون على تناولها، وتتكون البسطرمة بالأساس من اللحوم المجمدة. ويؤكد خبراء التغذية أن اللحوم المجمدة تمثل خطرًا على صحة الإنسان، لكن وبالرغم من ذلك يعتقد بعض الناس أن تسخين البسطرمة يقلل من خطورتها، فما مدى صحة هذا الاعتقاد؟ للمزيد عن هل تسخين البسطرمة يقلل أضرارها؟.. اضغط هنا

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