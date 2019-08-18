للكسلاء.. طرق للتخلص من الوزن الزائد دون مجهود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

يحلم الكثيرون بالحصول على قوام رشيق ومثالي، ويلجأون لأتباع الحميات الغذائية وممارسة التمارين الرياضية الشاقة التي يصعب على البعض الاستمرار عليها لفترة طويلة.

تستعرض لكم خبيرة اللياقة البدنية، شروق رجب، أبرز التمارين التي تساعد على إنقاص الوزن والحصول علي جسم مثالي دون مجهود.

-اليوجا:

من أكثر التمارين التي لا تحتاج لمجهود، ولكن تستغرق بعض الوقت للحصول على جسم متناسق، فيمكنك ممارسة حركات الكوبرا والطفل الرضيع، للشعور بالاسترخاء وشد عضلات البطن، والظهر والذراعين، والساقين.

-السباحة:

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الانتظام في ممارسة السباحة من مرة إلى مرتين أسبوعياً تعمل علي شد عضلات الجسم، والحصول على جسم ممشوق ورياضي، خاصة مع اتباع حمية غذائية صحية.

-تمارين الدامبل للذراعين:

يمكنك الاستعانة ببعض الأدوات الرياضية للحصول على جسم رشيق دون مجهود عن طريق استخدام الدامبل، بأن لا يزيد وزنه عن 2ونصف كيلو وأثناء الجلوس. هذا التمرين لا تفقدك الوزن بشكل سريع لكنه يعمل على تفكيك عضلات الجسم.

-تمارين الظهر:

يمكنك الحصول على القوام الممشوق والتخلص بسهولة من الوزن الزائد، عن طريق ممارسة بعض التمارين الرياضية البسيطة، فقط عليك بالاستلقاء على ظهرك وحرك زراعيك أولاً للأمام وساقيك، ثم كرر العملية لكن عكس الاتجاه، أو القيام بـ تمرين العجلة.