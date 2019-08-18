أخطاء تجنبها في اللقاء الأول مع "الكراش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - سمية عبد الهادي

اللقاء الأول بين المحبين، عادة ما يكون مصحبوبًا ببعض القلق والتوتر، خوفًا من ترك انطباعات سيئة، لذلك

يستعرض لكم "الخليج 365" أفعال عليك تجنبها لضمان نجاح اللقاء الأول لشريك حياتك المستقبلي، وفقا لتصريحات الدكتورة أمل رضوان، خبيرة العلاقات.

- ارتداء ملابس رسمية

يفضل تجنب الأزياء الرسمية في اللقاء الأول، لأنها تعطي انطباع بالجمود وكأنك في لقاء عمل، واحرص علي اختيار ملابس كلاسيكية أو كاجوال كالتي ترتديها عند التنزة مع أصدقائك، وأن تكون أنيقة ومريحة في ذات الوقت.

- الانشغال بالهاتف

يدل ذلك علي عدم القدرة على التكيف مع هذا الشخص، ويعطي انطباع بأنك تشعر بالملل وتريد للقاء أن ينتهي سريعًا، لذلك يفضل التركيز والاهتمام بالحديث، وتجنب أيضا الإفراط في التقاط صور السيلفي.

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- الحديث عن العلاقات السابقة

هذا الأمر على وجه التحديد يمكن أن ينهي العلاقة قبل أن تبدأ، الرجل الشرقي بطبيعته لا يحب الاستماع لمثل هذه الأحاديث، لاسيما فيما يتعلق بعلاقاتك السابقة، وكذلك أيضا المرأة تشعر بعدم الأمان والقلق، لذلك يفضل التركيز على محاولة إنجاح العلاقات الحالية، كما أن ذلك يدفع الشريك لاعتقاد أنك السبب في فشل العلاقة، وهو ما يؤدي بدوره إلى فشل اللقاء.

- توجيه الإنتقادات

من الأشياء التي قد تفسد اللقاء وتتسبب في فشله هو توجيه الإنتقادات للطرف الأخر، سواء فيما يتعلق بالمكان الذي قام باختياره أو فيما يتعلق بالآراء والشخصية.

- عدم المبالغة في الثقة بالنفس

الثقة في النفس من الأمور المطلوب تواجدها في الشخصية، ولكن أثناء اللقاء مع الشريك المحتمل يفضل الحفاظ على مستوى متوازن من الثقة، وعدم الإفراط بها لكونها تُفسر من جانب الطرف الأخر على أنه غرور وليس ثقة.