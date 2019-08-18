"عشقي لها يتضاعف".. بوراك يرد على منتقدي زوجته فهرية أفجين

"جميلة في كل حالاتها لدرجة أن عشقي لها يتضاعف كل يوم"، هكذا رد الممثل التركي بوراك أوزجفيت عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن موجة السخرية والانتقادات العديدة التي تعرضت لها زوجته الممثلة فهرية أفجين، عقب تداول عددًا من الصور لها على مواقع التواصل الإجتماعي، حينما ظهرت بوزن زائد وأزياء رياضية فضفاضة وبجسد غير ممشوق، بشكل مختلف عن إطلالاتها المعتادة عليها.

التقطت الصوربعدسات الباباراتزي في المطار، خلال عودتهما من عطلة عيد الأضحى في بودروم، كما تم التقاط صور لابنهما "كاران" في الفيلا التي أمضيا فيها العطلة، وحاول الفنان التركي إخفاء وجه الطفل عن عدسات الكاميرات، ليبرر الزوجين تصرفهما لوسائل الإعلام، قائلين: "نحن لا نريده أن يظهر في الصحف والتلفزيون أكثر من اللازم".

وجاءت العديد من التعليقات المنتقدة لزيادة وزن "فهرية" على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة للتعليقات المبررة لزيادة وزنها بسبب الحمل، ومنها: "تجربة الحمل والولادة وأول 3 سنين في حياة الطفل تجربة عظيمة ومتعبة وبتغير كل حاجة بتغير هرموناتنا كستات بتغير شكل جسمنا ووزننا.. فرفقا بينا"، و"صور تغير شكل فهرية، بمثابة إهداء للراجل المصري اللي بينزل في مراته تريقه لما بتتخن بعد الجواز"، و"اللي حصل في شكل الممثلة التركية طبيعي ومنطقي، وبالمناسبة هي لسه حلوة برده"، "وفهرية بقت طنط فخرية".

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وفي يونيو 2017، عقد الثنائي حفلا عائليا في قصر سعيد حليم باشا الفخم، ذو الطابع الملكي، بحضور نحو 500 مدعو ومدعوة، من تركيا، وألمانيا، والخارج، وعدد كبير من مشاهير تركيا وأصدقائهما المشتركين المقربين.

وتألقت العروس بـ3 إطلالات مختلفة، بعدما جمعتهما قصة حب استمرت حوالي 3 سنوات قبل الزفاف، خلال المسلسل الرومانسي "طائر الحب"، المعروف بنسخته التركية "طائر النمنمة".

وقدم الممثل التركي بوراك أوزجيفيت​ فيلا في ألمانيا بقيمة 3 ملايين يورو، هدية لزوجته بمناسبة حملها في طفلهما الأول، كما استعان بمهندس ديكور لتجهيز غرفة المولود داخل الفيلا الخاص بهما في ألمانيا، والتي تبلغ قيمتها 120 ألف ليرة تركية، وتم طلاءها باللون الأزرق.