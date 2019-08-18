بينها اللحوم المصنعة.. أطعمة يحذر تناولها لطفل التوحد

يعد التوحد من الاضطرابات العصبية السلوكية المعقدة، وهو ضعف في القدرة على التواصل الاجتماعي وتنمية المهارات اللغوية، وعادة ما يكون الأطفال المصابين بالتوحد انتقائيين في اختيار الطعام، ومن الأطعمة التي تتناسب مع أطفال التوحد كما ذكرها موقع "Daily Medical":

بدائل الحليب

يجب على الأبوين البحث عن بدائل الحليب، ومنها حليب اللوز والصويا، ويرجع سبب عدم ملائمة الحليب الحيواني احتوائه على بروتين "الكازين".

خبز القمح

لا ينبغي لطفل التوحد تناول خبز القمح لأنه يحتوي على الجلوتين، ومن البدائل العملية أن يتم عمل الخبز في البيت بالاعتماد على دقيق خالٍ من الجلوتين .

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بدائل الجبن

توجد بدائل للأجبان مصنوعة من حليب الصويا تتميز بنفس السمك والملمس الذي تشتهر به أجبان الحليب البقري.

اللحوم المصنعة

تتضمن عملية تصنيع منتجات اللحوم مثل السجق والبرجر واللانشون إضافة القمح إليها، ويعني ذلك أنها ليست خالية من الجلوتين حتى وإن كانت نسبته فيها قليلة، لذلك ينبغي تجنب اللحوم المصنعة بما في ذلك قطع الدجاج المقلية في دقيق مثل الـ"تشيكن ناجت".

الفواكه والخضروات

من أفضل الأطعمة لطفل التوحد الفواكه والخضروات الطازجة والمجمدة التي لا تحتوي على منكهات مضافة.