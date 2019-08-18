أروى جودة تثير الجدل بين متابعيها بملابس البحر

صورة جديدة شاركتها الفنانة أروى جودة مع متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية على أحد الشواطئ.

حالة من السعادة والانطلاق ظهرت بها الفنانة أروى جودة خلال الصورة، وارتدت خلالها "كاش مايوه" وبدت كأنها تقفز.

وأثارت الصورة حالة من الجدل بين متابعيها عبر "إنستجرام" ما بين المعجبين بمظهر الفنانة الثلاثينية، وما بين المنتقدين لملابسها المكشوفة، وجاءت التعليقات على الصورة، ومنها: "أروى يا حياتي"، "وأخيرًا صورة جديدة"، و"روعة من الجمال".

بينما جاءت بعض التعليقات المنتقدة للفنانة، ومنها: "جميلة الجميلات ليه كدا بتزعليني"، "ينهار أسود وأنا اللي كنت بقول على أروى أحسن من غيرها والله العظيم أنا اللي طلعت غلبان"، "هي الناس دي ملهاش أب أو أخ يغير عليها".

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وجاءت أيضًا تعليقات مدافعة عن الانتقادات التي تعرضت لها الفنانة، ومنها: "على فكرة لبسها عادي لأنها على البحر وفي ناس كتير أوي زيها مش ممثلين".