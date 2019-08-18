منة فضالي تنشر صورة جديدة لها برفقة راغب علامة على "إنستجرام"

نشرت الفنانة الشابة منة فضالي صورة جديدة لها مع الفنان راغب علامة، أثناء حفل من حفلاته الغنائية وهو يحتضنها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

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وتشارك منة فضالي في فيلم "ماكو" التي تؤدى فيه دور "مايا"، وهو يعد أول فيلم مصري تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، كما أن أحداثه مستوحاة من قصة حقيقية، وهى قصة العبارة "سالم إكسبريس" الشهيرة، وتدور أحداثه حول 8 أفراد في رحلة في أعماق مياه البحر الأحمر.

ويشاركها في الفيلم ناهد السباعي، قصى خولي، سارة الشامي، وخالد أنور، وهو من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.