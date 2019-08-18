نشرت الفنانة الشابة منة فضالي صورة جديدة لها مع الفنان راغب علامة، أثناء حفل من حفلاته الغنائية وهو يحتضنها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وتشارك منة فضالي في فيلم "ماكو" التي تؤدى فيه دور "مايا"، وهو يعد أول فيلم مصري تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، كما أن أحداثه مستوحاة من قصة حقيقية، وهى قصة العبارة "سالم إكسبريس" الشهيرة، وتدور أحداثه حول 8 أفراد في رحلة في أعماق مياه البحر الأحمر.
ويشاركها في الفيلم ناهد السباعي، قصى خولي، سارة الشامي، وخالد أنور، وهو من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.
كانت هذه تفاصيل خبر منة فضالي تنشر صورة جديدة لها برفقة راغب علامة على "إنستجرام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.