بعد ظهورهن مع هبة مجدي.. مناسبات جمعت بين جيهان نصر وبناتها

بملامح هادئة ووجه مبتسم، ظهرت الفنانة المعتزلة جيهان نصر من جديد، محتفظة بجمالها بصحبة الفنانة هبة مجدي وبناتها الثلاث خلال حضور مسرحية "الملك لير"، بعد اعتزال دام لمدة 22 عامًا، حينما اختفت عن الأنظار عام 1997 وتزوجت من الملياردير السعودي سعود الشربتلي، تاركة الفن مقررة التفرغ لإدارة الشؤون المنزلية.

لم تكن المرة الأولى التي تظهر بها الفنانة المعتزلة برفقة بناتها، فقد ظهرت في أكثر من مناسبة برفقتهن، خلال عام 2017 ظهرت بصحبة ابنتها الكبري سماهر، وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي حينها الصورة مبدين إعجابهم باحتفاظها بجمالها، كما أظهرت الصور التي جمعتها ببناتها أنهن قريبات الشبه لها بشكل كبير.

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وكان أول ظهور للفنانة جيهان نصر بصحبة زوجها سعود الشربتلي خلال عام 2017، خلال إحدى المناسبات.

يذكر أن جيهان نصر شاركت في بطولة عدة أعمال فنية طوال فترة التسعينيات، وقدمت دور البطولة فى أكثر من عمل أيضا في التليفزيون والسينما والمسرح أيضا، وقدمت أكثر من عمل منها "المال والبنون "، "من الذي لا يحب فاطمة"، و"أسرار خاصة"، وفي السينما قدمت عددا من الأفلام منها "الكيت كات"، و"الحب في طابا"، و"البحث عن توت عنخ آمون".

وتزوجت من الملياردير السعودي سعود الشربتلي خلال عام 1997، بعد قصة حب كبيرة جمعت بينهم حينما رأها للمرة الأولى خلال تواجدها في بيروت بصحبة أسرة مسرحية "المحظوظ"، كانت تلعب دور البطولة مع الفنان سمير غانم، وسعى للتقرب والتودد لها، وكانت بضع دقائق كفيلة لوقوع الثنائي في قصة حب كبيرة، حينما سعى "سعود" للجلوس معها، بعد ترتيبات عدة من الفنان سمير غانم، وخلالها طلب يدها للزواج.

وتوجت قصة الحب التي جمعت بين الثنائي بالزواج، فأرسل "الشربتلي" طائرة خاصة إلى القاهرة لإحضار أسرتها وعُقد قرانهما، وأهداها خاتمًا قدره 200 ألف دولار، ومهرًا قدره مليون دولار، ومؤخر صداق وصل لمليون ونصف دولار، بالإضافة لقصر في لندن.