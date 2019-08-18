قفاطين وعبايات موضة ما قبل خريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 أغسطس 2019 02:59 مساءً - لم يعد البحث عن قفاطين وعبايات لارتدائها في المناسبات الخاصة، مهمةً صعبة، بعدما برع أشهر المصممون العالميون في إبتكار باقة منوعة من العبايات والقفاطين مستهدفين بها المرأة العربية، وذلك ضمن مجموعات ما قبل خريف 2019.

Lela Rose



كما خصصت دور الأزياء العالمية جانب من عروض أزياء ربيع وصيف 2019 للفساتين المحتشمة ذات القصات المستوحاة من شكل العباءة التقليدية والقفطان المغربي. تميزت أغلبها بالقصات الواسعة غير الملتصقة بالجسم، ما يجعلها أيضاً خياراً مثالياً للمراة المحجبة.

ألقي نظرة على أحدث الموديلات لتجددي بها خزانة العام الجديد.

Dennis Basso





- ارتكزت أغلب تصاميم هذا الموسم على اللون الواحد، ما سيتيح لكِ تنسيقها مع أكسسوارات مرصعة بأحجام ضخمة تنفح إطلالتك

بالفخامة التي تنشدينها، من أبرز الموديلات التي لفتتنا قفاطين كارولينا هيريرا Carolina Herrera ودينيس باسو Dennis Basso.



- أتت عدد من الموديلات بخامات لامعة وتطريزات تؤهلها لتكون رفيقتك في سهرات العام الجديد مثل القفطان ذي الأكمام المنفوخة من ريم عكرا Reem Acra والقفطان الوردي المطرز من ليلا روز Lela Rose، نسقيهما مع حذاء ذهبي أو فضي لتكتمل أناقتك.

Oscar de la renta





- لإطلالة أنيقة في النهار أستعيني بالعباية المونوكروم من توقيع أوسكار دي لا رنتا Oscar de la Renta ونسقيها مع حذاء وحقيبة كتف باللون الأحمر أو أعتمدي القفطان المورد من توقيع مايكل كورس Michael Kors ونسقيه مع حقيبة من نفس النقشة وحذاء أسود.

- برزت هذا العام صيحة الألوان الصارخة مثل نغمات الفوشيا والأحمر الناري التي أستخدمتها ماركات مثل Schiaparelli وتاداشي شوجي Tadashi Shoji، وهى من الدرجات التي تنسجم كثيرًا مع بشرة السمراوات، نسقيها مع أكسسوارات بألوان مبودرة حتى لا تبالغي بإطلالتك.

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