اختاري أحمر الشفاه من عروض خريف وشتاء 2019-2020

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 أغسطس 2019 02:59 مساءً - لم تغتني خشبات العروض خلال موسم خريف وشتاء 2019-2020 بالأزياء والإكسسوارات فحسب، بل كان لإطلالات العارضات الجمالية تأثيراً كبيراً جعلنا نتحضّر لاستقبال الشتاء بإطلالات متجدّدة وعصرية.
وكان لافتاً مكياج العارضات الذي تنوّع بين الكلاسيكي الذي يمكن أن تطبّقيه بسهولة في أي وقت، وبين المكياج الغريب والجريء الذي يحتاج إلى تأنٍ في تطبيقه ولا يليق بكل الأوقات.
ولعل أبرز ما لفت نظرنا في مكياج هذا الموسم هو أحمر الشفاه الذي أطلّ بألوان ودرجات متنوّعة.
أحمر خافت
اللون الأحمر ليس لونا جديدا بل هو لون كلاسيكي لا يرتبط بأي موسم، لكنه حضر بقوّة في مكياج خريف وشتاء 2019-2020 وبدرجته الخافتة، فبدت الشفاه مخملية وجريئة في الوقت نفسه. وقد جاء في بعض العروض على وجه نظيف تماماً خالٍ من أي مستحضرات تجميل، الأمر الذي جعله يبدو أكثر بروزاً.
شفاه عارية إلا من اللمعان
من أكثر الاتجاهات التي ظهرت في أحمر شفاه هذا الموسم، والتي بحسب اعتقادنا ستكون الأكثر رواجاً، صيحة الشفاه العارية إلا من لمسة اللمعان. فقد شاهدنا هذه الصيحة في عروض عدّة، تألقت بها العارضات بمكياج ناعم أو قويّ، إنما بشفاه مزيّنة بغلوس بدرجة زاهية تميل قليلاً إلى البرودة.
درجات التوتي
يعتبر اللون التوتي بدرجاته الفاتحة والداكنة لوناً مناسباً جداً لفصل الشتاء لأنه يزيد الإطلالات جاذبية ويكسبها بعض الدفء. وغالباً ما تكون درجات التوتي أكثر جاذبية من اللون الأحمر، كما أنه لون يليق بمختلف ألوان البشرة.
وصفات طبيعية لترطيب الشفاه في الشتاء
استخدمي زيت جوز الهند الغنيّ بالأحماض الدهنية التي تساعد في ترطيب الشفاه وتحميها من التشقّق. فقط ضعي طبقة رقيقة من زيت جوز الهند على شفاهك كمرطب وملمع طبيعي شفاف مرتين يومياً.
يحتوي العسل على مضادات طبيعية للبكتيريا والفطريات. كما أنه غنيّ بالمكوّنات المرطّبة. لذا يعتبر خياراً جيداً للحصول على شفاه ناعمة. للحصول على فوائد العسل، اخلطي ثلاث ملاعق من العسل مع ثلاث ملاعق من الغليسيرين. ضعي المزيج في وعاء نظيف واستخدميه كمرطّب للشفاه 3 مرات في اليوم.
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