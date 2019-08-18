كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 أغسطس 2019 02:59 مساءً - لعلكِ تبحثين عن أحدث صيحات مكياج العيون للعام 2019، وخصوصًا عن صيحة الأيلاينر بألوان فريدة بعيدًا عن الرسمات التقليدية والكلاسيكية، لتنعمي باطلالة جذّابة وساحرة في الصيف. ومن بين أفضل صيحات الأيلاينر لصيف 2019، التي يُمكنكِ اعتمادها هي صيحة الأيلاينر الأبيض، سواء اخترتِه بخط رفيع أو عريض. فهذه الصيحة كفيلة بحد ذاتها بمنحكِ اطلالة فريدة وجذّابة.

الأيلاينر الأبيض موضة صيف 2019





الأيلاينر الأبيض صيحة صيف 2019 بالصور



الأيلاينر الأبيض وكيفية تطبيقها:



بدايةً، اِحرصي على اختيار نوعية موثوقة من مستحضر الأيلاينر، واعملي على حفظه بطريقة صحيحة بعيدًا عن أشعة الشمس أو البرودة المبالغ بها، وتأكّدي من كونكِ وضعتِه بطريقة صحيحة.

وللحصول على اطلالة جذّابة ومميزة بالأيلاينر الأبيض، إليكِ الخطوات التي يجدر بكِ اتّباعها:

الأيلاينر الأبيض موضة صيف 2019





- اِحرصي بداية على ترطيب بشرتكِ جيدًا في فصل الصيف؛ ذلك أنكِ تفقدين الكثير من السوائل صيفًا، ولعلكِ لا تفطنين لكون الجفاف هو عدو المكياج الأول.

اختاري كريم الأساس المناسب لنوعية بشرتكِ، ووزّعيه على الوجه، كما يوزّع الكونسيلر تحت العينين، مع تركه لدقائق عدة كي تمتصه البشرة والتخلص من الفائض منه باستخدام الإسفنج المخصّص للمكياج.

ضعي طبقة رقيقة من كريم الأساس بداية، وانتظري قليلًا حتى يجف، ومن ثم ضعي الطبقة الثانية منه، وبوسعكِ الاستعاضة عنه بالبودرة الحرّة لا سيّما إن كانت البشرة دهنية.

ابتسمي ابتسامة واسعة ومن ثم ضعي البلاشر "أحمر الخدود" فوق الوجنتين من الأعلى باتجاه منابت الشعر. اختاري الألوان التي تتناسب وفصل الصيف، أي تلك الترابية الفاتحة والخفيفة.

اُرسمي الشفتين باستخدام قلم تحديد شفاه مماثل للون أحمر الشفاه الذي أنتِ بصدد استخدامه. ضعي طبقة جيدة منه باستخدام الفرشاة الرفيعة، وبوسعكِ وضع "الغلوس" فوقه. اختاري الألوان التي تناسب فصل الصيف أيضًا، وضعي اعتبار المكياج النهاري أو الليلي في حسبانكِ كذلك عند اختيار الألوان.

اختاري ظلال العينين التي ترغبين، وابدئي باللون الفاتح ومن ثم انزلي باللون حتى يصبح بدرجة أغمق. ومن ثم ارسمي بعناية خط الأيلاينر الأبيض، سواء اخترتِه رفيعًا أو سميكًا. راعي شكل العينين وحجمهما حين تضعين الأيلاينر.

إذا كنتِ من صاحبات العينين المتسعتين، فاختاري الخط السميك، الذي يأخذ قليلًا من جحوظ العين واتساعها، فيما يجدر بكِ اختياره رفيعًا في حال كانت عيناكِ ضيقتين قليلًا. إن كانت عيناكِ دائريتين، فلعل الخط الأمثل هو الذي يرسم العين بشكل لوزي.

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الأيلاينر الأبيض موضة صيف 2019





ضعي طبقة من الماسكرا، باللون الذي ترغبين، وإن كان اللون الأمثل للأيلاينر الأبيض هو الشفاف أو الفاتح مثل المائل للرمادي أو الأزرق أو النيلي.



نصائح مهمة:



إذا كنتِ ترغبين بإبراز الحواجب والتخوّف من استخدام ظلال العيون، عليها فيمكن فرد كمية بسيطة من الكحل الأبيض تحت خطّ الحواجب وعلى عظمة الحواجب من جل تحقيق ذلك.

الأيلاينر الأبيض موضة صيف 2019





وللتخلّص من العيون المرهقة، يمكنكِ توزيع الكحل الأبيض على مدى الجفن العلوي. أما في حال استخدام المكياج الدخاني على الجفون العلوية، فيفضّل فرد الكحل الأبيض عل الجفن السفلي لمنع ظهورها بمظهر ضيق وصغير.

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