أجمل ظلال العيون من صيحات خريف وشتاء 2019-2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 أغسطس 2019 02:59 مساءً - برزت خلال موسم خريف وشتاء 2019-2020 الكثير من صيحات المكياج الجذابة واللافتة والتي ستغني إطلالاتك في الموسم المقبل. وقد كانت لوحة ظلال العيون التي اعتُمدت هي الأبرز، خاصة أنها لم تكن تقليدية بل جاءت مبتكرة في درجاتها وطريقة تطبيقها.

إليك أبرز ظلال العيون التي لفتت نظرنا في عروض خريف وشتاء 2019-2020



ظلال باللون الأرجواني



كانت الظلال الناعمة مثل اللون الوردي والأرجواني من أكثر ألوان ظلال العيون شيوعاً في اتجاهات المكياج لخريف وشتاء 2019-2020. رأينا ظلال اللافندر الناعمة في عرض فالنتينو Valentino وقد بدت مثالية مع فساتين التول التي قدّمتها الدار. وقد تم اعتمادها بدرجتين فاتحة وداكنة.

ظلال باللون الأرجواني



ظلال أحادية اللون



زادت الظلال الأحادية اللون من جاذبية الإطلالات خصوصا انه تنسيقها مع أحمر الشفاه. شاهدنا هذه الصيحة في عرض كيت سبيد Kate Spade حيث جاءت الظلال بدرجة الزهري-الخشبي مع ظلال باللون البرغندي الدافئ المستخدم لتلوين الجزء الداخلي من الغطاء، إلى جانب نغمات مماثلة للون أحمر الخدود وأحمر الشفاه.

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ظلال أحادية اللون



ظلال بنيّة



تزيد الظلال البنيّة دفء النظرات وتمنحك مكياجاً ترابياً جذاباً. لفتتنا ظلال العيون البنيّة في عرض ألكسا تشانغ Alexa Chung، حيث تم ابتكار مكياج العيون بظلال بنيّة مع الحفاظ على وجه نقيّ ونظيف. استخدم خبير التجميل اللون البني الداكن على الجفن ثم سحبه باتجاه الزاوية الخارجية للعين.

ظلال بنيّة



الظلال الذهبية



لا أحد يستطيع أن ينكر مدى تأثير الظلال الذهبية على مكياج الوجه بشكل عام، فهي تزيد من إشراقه ووهجه. وقد بدت الوجوه مشرقة مع الظلال الذهبية في عرض مايكل كورس Michael Kors، حيث تم اعتماد مكياج العيون الدخاني بلمسات الذهبي المشرقة.

الظلال الذهبية



الظلال اللامعة



تماماً كالغلوس الذي نختاره لتزيين شفتينا، بدت الظلال اللامعة أشبه بالغلوس الذي غطى الجفون، وهي صيحة شبابية جريئة تزيد من حيوية مكياجك.

رأينا الظلال اللامعة في عرض كريستوفر كاين Christopher Kane حيث غطّت الجفن المتحرّك بالكامل، بينما ظلّ باقي مكياج الوجه طبيعياً.

الظلال اللامعة

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