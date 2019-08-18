ماسكات للبشرة الدهنية مهمة في الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 أغسطس 2019 02:59 مساءً - تُعتبر البشرة الدهنية واحدة من أنواع البشرة التي تتعرض للمشاكل وكثرة إفراز الزيوت بها، يسبب ظهور الحبوب والبثور، بخاصة وإن لم تهتمي وتعتني بها جيدًا، وتزداد هذه الإفرازات مع ارتفاع درجات الحرارة، لهذا تحتاج بشرتكِ لعناية وحماية فائقة.

وأبسط ما يمكنكِ القيام به نحو العناية ببشرتكِ الدهنية، هو اعتماد هذه الوصفات السهلة والبسيطة من مطبخِك، للحصول على بشرة صحية وناعمة.



ماسك قشر البرتقال والزبادي



- ملعقة من قشر البرتقال الجاف

- ملعقة كبيرة زبادي



اخلطي كلًّا من قشر البرتقال الجاف مع الزبادي.

وزعي الخليط على بشرتكِ، واتركيه حتى يجف، سوف يحتاج منكِ الأمر نصف ساعة.

اشطفي وجهكِ بعدها بالماء.

جربي الماسك مرة واحدة أسبوعيًّا، لتنظيف بشرتِك.

ماسك قشر البرتقال والزبادي



ماسك الطماطم والعسل



- ملعقة كبير من عصير الطماطم

- ملعقة كبيرة من العسل

- ملعقة صغيرة شوفان



اخلطي عصير الطماطم مع العسل والشوفان، حتى يصبح الخليط متجانسًا.

عرّضي بشرتكِ للبخار قليلًا، ثم ضعي الماسك واتركيه لمدة نصف ساعة.

جربي الماسك مرة أسبوعيًّا، فالطماطم من أفضل المكونات للبشرة الدهنية، فهي تساعدكِ على ضبط إفراز الدهون ببشرتكِ، وتمنحكِ ملمسًا ناعمًا.

ماسك الطماطم والعسل



ماسك الترمس المطحون



- ملعقة كبيرة من الترمس المطحون

- ملعقة صغيرة عسل خام

- ملعقة صغيرة حليب



اخلطي الترمس مع العسل والحليب، ووزعي الخليط على بشرتِك.

اتركي الماسك حتى يجف.

اشطفي وجهكِ بالماء، وكرريه مرة كل أسبوع أو أسبوعين، لتغذية بشرتكِ الدهنية، وإزالة الدهون العالقة التي تسبّب الأوساخ والجراثيم.

ماسك الترمس المطحون

إقرئي أيضاً

تعرفوا على سيروم فيتامين سي وفوائده

لطات طبيعية لـ إزالة شعر الوجه الزّائد.. والنتيجة مضمونة

ماسكات فيتامين سي لبشرة أكثر تألقاً ونضارة