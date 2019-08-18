أجمل ألوان مناكير البشرة السمراء

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 أغسطس 2019 02:59 مساءً - ألوان مناكير البشرة السمراء، غايتها تعزيز أنوثة السيدة وإبراز جمال لون البشرة السمراء او القمحية. عادة ما تتميز ألوان مناكير البشرة السمراء بتنوعها بين الداكن والزاهي وصولا الى درجة الباستيل. في هذا الموسم من صيف 2019، جمعنا لك باقة من أجمل الاختيارات لتتألقي بها:



الاحمر النابض: معروف ان المناكير الاحمر، يبقى المناكير الرصين الذي يلبي كل الاذواق ويليق بكل ألوان البشرات. إنه لون كلاسيكي بامتياز، فكيف إذا صار هذا اللون من أحدث صيحات موضة مناكير الاظافر؟ على صاحبة البشرة السمراء ان تختار الاطياف التي تليق بدرجة سمرتها. عموما، كلّما كانت البشرة داكنة، يستحسن الاتجاه صوب التدرجات الزاهية من الاحمر والعكس صحيح. أما اذا أضفتِ خطاً من المناكير الشفاف الى وسط الظفر، فستحصلين على لمسة شخصية، تعبّر عن ذوق رفيع.

مناكير أحمر بلمسات شفافة



الازرق: لا تترددي لحظة قبل اختيار هذه الدرجة الزاهية من الازرق الذي يحاكي لون البحار والمحيطات. يليق هذا المناكير بصاحبات البشرة السمراء لانه يمنحهن لمسة من الحيوية والتألق. فكيف الحل إذا أضفت بعض اللمسات الذهبية كما في الصورة المرفقة؟ المهم هو ان تبتعد صاحبة البشرة الداكنة جدا عن التدرجات الغامقة من الازرق، وان تتجه الى الاطياف الزاهية. يكفي ان تجربي لتلاحظي الفرق.

مناكير أزرق مع لمسات من الذهبي



الباستيل: سواء الاخضر او الزهري او حتى الاصفر، إن تدرجات الباستيل تبدو كأنها ابتكرت أساسا لصاحبات البشرة السمراء، لأنها ببساطة تعزز تلك اللمسة الانثوية عبر توليد تناقض بصري جميل جدا.

تدرجات الباستيل هي الاجمل على البشرة السمراء





ثنائية الباستيل مع النيود: ألوان النيود، سواء تلك التي تميل الى البني والبيج او تلك التي تتجه صوب الزهري، تعتبر من آخر صيحات الموضة في ما يخص مناكير الاظافر. ومن أجمل ما حملته الينا منصات دور الازياء هو الانماط الجميلة التي ترتكز على ثنائية النيود مع الباستيل، سواء كان من الازرق او الزهري الوردي.

ثنائية الباستيل مع مناكير النيود من آخر صيحات الموضة





الابيض الكريم: الابيض يليق جدا بصاحبات البشرة السمراء، إنما يُنصح بالاتجاه صوب الابيض الكريم لتجنب التناقض اللوني المزعج. في موازاة ذلك، عمدت الكثيرات من عارضات الازياء الى تزيين أظافرهن المطليّة بالابيض ببعض الرسوم الهندسية الناعمة والسهلة.

الابيض الكريم مع لمسات تليق بالملابس

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