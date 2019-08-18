الرؤوس البيضاء: أسبابها وطريقة علاجها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 أغسطس 2019 02:59 مساءً - الرؤوس البيضاء هي تراكم الخلايا الميتة داخل مسام الوجه. وتظهر الرؤوس البيضاء نتيجة عوامل عدّة في مقدّمتها المنتجات غير الصحيّة للبشرة والتعرّق والملوّثات البيئية. كما يمكن أن تظهر الرؤوس البيضاء نتيجة عوامل هرمونية أو وراثية.

قناع Sisley Masque Purifiant Profond



كيف تتخلصين من الرؤوس البيضاء؟



اغسلي وجهك في الصباح والمساء بواسطة غسول يحتوي على الحبيبات، يعمل على تقشير البشرة وينظّفها من الأعماق. تساعد هذه الخطوة في التخلّص من الأوساخ وآثار المكياج التي تؤدي إلى انسداد مسامات الوجه.

قشّري وجهك مرة في الأسبوع باستخدام كريم مقشّر بتركيبة غنيّة. يساعد الكريم المقشّر في التخلّص من الخلايا الميتة التي تتركز في مسامات الوجه، كما أنه يحضّر البشرة لاستقبال مستحضرات العناية الخاصة بها والتي تمنحها النضارة والإشراق.

ضعي قناعاً منظفاً على بشرتك مرة أو مرتين في الأسبوع حسب حاجتك. اختاري القناع بتركيبة الطين السميكة، فهي تدخل إلى أعماق البشرة وتنظّفها جيداً. كما أن هذه الخطوة أساسية بعد تقشير البشرة لأنها تعيد تقليص مساماتها الواسعة.

الخطوة الأهم بين كل الخطوات التي ذكرناها سابقاً تقضي بحماية بشرتك من الملوّثات التي تؤثر في نضارتها وتتسبّب بظهور الرؤوس البيضاء، وذلك من خلال استخدام كريم وقاية من الشمس بدرجة عالية، ليس فقط في فصل الصيف أو عند التعرّض للأشعة فوق البنفسجية، إنما في كل الأوقات وقبل خروجك من المنزل.

قناع Lancôme Pure Empreinte Masque



وصفات طبيعية للتخلص من الرؤوس البيضاء



زيت شجرة الشاي



يحتوي زيت شجرة الشاي على مضادات للميكروبات تساعد في إزالة البكتيريا التي تؤدي الى انسداد مسامات الوجه وظهور الرؤوس البيضاً. كل ما عليك فعله هو مسح بشرتك بواسطة قطنة مبلّلة بزيت شجرة الشاي كل مساء قبل الخلود الى النوم.



خل التفاح



يساعد خل التفاح في قتل البكتيريا المسبّبة بانسداد مسام الوجه وظهور الرؤوس السوداء. بإمكانك مسح بشرتك بواسطة قطنة مبللة بخل التفاح أو أن تصنعي منه قناعاً للوجه مكوّناً من ثلاث ملاعق من النشاء وملعقة من هذا الخل، تخلطيهما جيداً وتضعي المزيج على وجهك لمدة ربع ساعة قبل غسله بالماء الفاتر.

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