بسبب الجينز الممزق.. ملكة بريطانيا تمنع ميجان ماركل من زيارتها

قررت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، منع دوقة سايكس ميجان ماركل من زيارتها وهي مرتدية "جينز ممزق"، الصيحة التي تكرهها "إليزابيث".

وبحسب ما ذكرته "سبوتينك" نقلًا عن "ذا صان" البريطانية، أن مصدر مقرب من الأوساط المليكة، قال إن منع دخول ميجان ماركل زيارة إليزابيث وهي مرتدية الجينز الممزق، مرتبط بالزيارة القريبة للأمير هاري وزوجته إلى قلعة بالمورال في اسكتلندا، القاعة التي تقيم فيها الملكة هناك.

وأوضح المصدر بأن الملكة لا تحب اللباس على الطريقة الأمريكية، ومنها الجينز الممزق، وأحذية الإسفين فتكرهها بشدة.

يذكر أن ماركل كسرت القواعد الملكية في مناسبات عدة، كانت آخرها في شهر يوليو الماضي حينما ظهرت في بطولة ويمبلدون للتنس في الجينز الضيق، حيث هناك قواعد خاصة للزي، ورغم ذلك تجاهلت الدوقة القواعد، وكان منظمو البطولة غير راضين عن تصرفها ووصفوها بأنها "كابوس".