لينا فاروق الفيشاوي لجدها الراحل: "افتقدك"

أعربت لينا الفيشاوي ابنة الفنان أحمد الفيشاوي وحفيدة النجم الراحل فاروق الفيشاوي، عن حزنها على فراق جدها عبر خاصية القصص القصيرة على "إنستجرام". وكتبت عبر حسابها: "افتقدك"، تعبيرا عن شعورها بالحزن بعد وفاة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي. كما نشرت بعدها على "الاستوري": "أنا حزينة أتمنى لو كنت هنا لتكون أبا لي". Advertisements يذكر أن عمر الفيشاوي، نجل الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، تسلم جائزة تكريم والده في افتتاح الدورة الـ12 من مهرجان القومي للمسرح المقام بدار الأوبرا المصرية. ورحل الفنان فاروق الفيشاوي 25 يوليو الماضي، عن عمر ناهز الـ67 عامًا، بعد معاناة مع مرض السرطان.

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