"الموتزاريلا" أفضل طعام لمرضى ضغط الدم المرتفع

الكثيرون في حيرة حول الطعام الأفضل لمرضى ضغط الدم، لكن خبيرة التغذية سارا شينكر، أوضحت أن جبن الموتزاريلا تعتبر الأنسب للوقاية من ارتفاع ضغط الدم.
وبحسب ما ذكرته "سبوتينك"، فجبن الموتزاريلا يعد أفضل الخيارات لخفض ضغط الدم، وذلك لأنها تحتوي على نسبة قليلة من الملح والدهون.
وأوضحت "شينكر" أن كثير من الناس يختار الجبن لخفض ضغط الدم، لكن في حالة ارتفاع نسبة الكوليسترول يجب الانتباه لتناول الأطعمة الغنية بالدهون.
وينصح خبراء التغذية أيضًا بتناول اللبنة أو القريشة والجبن الأبيض، التوفو أو جبن الماعز، فهذه المنتجات تزود الجسم بالكالسيوم الذي يحتاجه.
وبجانب اتباع النظام الغذائي السليم، توجد أيضًا خطوات بسيطة للتعامل مع ارتفاع ضغط الدم، على رأسها التخلص من الوزن الزائد والتوقف من شرب الكحول والتدخين، والحد من تناول الصوديوم وممارسة التمارين الرياضية.
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