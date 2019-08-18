بعد ظهورها بالحجاب.. محطات في حياة الفنانة المعتزلة جيهان نصر

بعد سنوات من الاعتزال عادت الفنانة جيهان نصر على الساحة والأضواء، فظهرت برفقة بناتها الثلاث، اللاتي ظهرن بالحجاب، بصحبة الفنانة هبة مجدي، أثناء عرض مسرحية "الملك لير" للنجم يحيى الفخراني، بمسرح المركية، في أحد المولات بالتجمع الخامس.

"أجمل مفاجأة حصلت امبارح في عرض الملك لير إني شوفت النجمة، جيهان نصر، وأولادها، أنا بحبها قوي، وأنتي شرفتينا وأسعدتينا بوجودك"، كلمات أرفقتها الفنانة هبة مجدي مع عددًا من الصور التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهو ما جعلها تتصدر محركات البحث.

ويقدم "هُن" أبرز المحطات في حياة الفنانة المعتزلة جيهان نصر.

بداية ظهورها

بدأت طريقها من خلال الإعلانات، ثم انتبه إليها التلفزيون فقامت بالعديد من الأدوار والبطولات، فقدمت دورًا هامًا في مسلسل "المال والبنون"، في دور"فريال فراويلة"، وسافرت إلى الخليج وشاركت في العديد من الأعمال الفنية وحققت نجاحًا باهرًا، وكان الظهور السينمائي الأول لـ"جيهان"، من فيلم "زوجة رجل مهم"، عندما جسدت دور الفنانة ميرفت أمين وهي صغيرة، أما الظهور الثاني فكان في فيلم "خليل بعد التعديل"، وجسدت دور ابنة الفنان محمود عبدالعزيز.

كانت الانطلاقة الحقيقية لجيهان نصر، من مسرحية "تكسب يا خيش"، أثناء ظهورها مع الفنان أحمد بدير، وهو ما جعل الأنظار تلتفت إليها، فاصطحبها الفنان سمير غانم في أعماله الفنية، مثل مسرحية "بهلول في اسطنبول"، وفوازير "المضحكون"، وغيرهما.

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زواجها

قصة حب كبيرة جمعت بين الفنانة ورجل الأعمال الملياردير السعودى سعود الشربتلي، حينما رأها للمرة الأولى خلال تواجدها في بيروت بصحبة أسرة مسرحية "المحظوظ"، حيث كانت تلعب دور البطولة مع الفنان سمير غانم، وسعى للتقرب والتودد لها.

بضع دقائق كانت كفيلة لوقوع الثنائي في قصة حب كبيرة، حينما سعى "سعود" للجلوس معها، بعد ترتيبات عدة من الفنان سمير غانم، وخلالها طلب يدها للزواج.

مهرها

خلال عام 1997، توجت قصة الحب التي جمعت بين الثنائي بالزواج، فأرسل "الشربتلي" طائرة خاصة إلى القاهرة لإحضار أسرتها وعُقد قرانهما، وأهداها خاتمًا قدره 200 ألف دولار، ومهرًا قدره مليون دولار، ومؤخر صداق وصل لمليون ونصف دولار، بالإضافة لقصر في لندن.

ولم يقتصر عطاء "الشربتلي" لهذا الحد، بل أرسل لوالديها وأشقائها حوالي 100ألف دولار، فقررت الفنانة ترك كل شئ وما حققته من نجاح وشهرة متمسكة به وبقصة الحُب التي جمعت بينهما.

تكاثرت الأقاويل حول اشتراط "الشربتلي" على الفنانة حينما تقدم لها باعتزال الفن وارتداء الحجاب، ففضلت حياة الإستقرار والبعد عن الأضواء لتكون مع شريكها.

شائعات لاحقت بها

تناقلت العديد من الشائعات حول توتر علاقتها بالفنانة دلال عبدالعزيز ودخولهما في مشاجرة عنيفة داخل المسرح، بسبب علمها بزواجها من زوجها، وأن العاملين بالمسرح شهدوا الواقعة وفضوا المشاجرة، وذلك بعد اختيار سمير غانم وترشيحه لـ"جيهان" لتحل محل زوجته "دلال" في بطولة مسرحية "أنا والنظام وهواك"، بعد اعتذار "دلال"، وقيل أن "جيهان" احتلت جزءا كبيرا من قلب وعقل الفنان سمير غانم لذكائها وجمالها وموهبتها، وهو ما ثبت عدم صحته بعد ذلك.

تهديد معجب لها بالقتل

تعرضت جيهان نصر لموقف غريب خلال أحد العروض المسرحية، فحاول شخص مجهول أن يعبر عن حبه لها، لدرجة أنه رغب في قتلها، وهددها أكثر من مرة بذلك، ففي أحد الأيام فوجئت الفنانة بأحد المعجبين يتصل بها تليفونيًا، ليعبر عن إعجابه بها، وطلب الزواج منها، ولم ينته الأمر عند هذا الحد، بل أرسل لها باقات ورد إلى منزلها.

لم يجد المعجب ردا على طلبه ولا تأثرًا من الفنانة، وحينها قرر ترك رسالة لها في المسرح، وأخبرها خلال هذه الرسالة أنه يريد الزواج منها وإلا سيقتلها، وشعرت "جيهان" في ذلك الوقت بالخوف، وأبلغت رجال الأمن، وقاموا بالقبض عليه داخل الكواليس.