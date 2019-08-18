مادونا تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة عسكرية مثيرة

احتفلت ملكة البوب الأمريكية مادونا بعيد ميلادها الـ61 أمس الجمعة، وعلى الرغم من عمرها إلا أنها لا تزال تتمتع بأسلوبها الفريد الذي لا يخلو من الجرأة والجاذبية.

فقد احتفلت مادونا بيومها الخاص بمشاركة متابعيها أكثر من منشور على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أبرزها إطلالة عيد ميلادها، حيث اعتمدت إطلالة عسكرية على طريقتها الخاصة كما عودتنا.

وفي الصور التي كشفت عنها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يمكن رؤية ملكة البوب بإطلالتها العسكرية المزينة بالشارات والميداليات والتي أضفت إليها لمستها الخاصة وزادتها جاذبية بتنورة قصيرة للغاية وجوارب شبكية، بينما اعتمدت تموجات كلاسيكية وأكملت إطلالتها بأحمر شفاه جريء ونظارات مميزة مستوحاة من فيلم "ماتريكس" الشهير.

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وتحظى مادونا بشعبية كبيرة ومحبة الكثيرين؛ من معجبيها إلى فريقها، ووسط انشغالها في الاستعدادات لأحدث جولاتها والتي ستبدأ هذا الخريف، لم ينس الفريق نجمته المفضلة واحتفل بها.

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