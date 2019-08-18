تنزانيا تحد من خداع الرجال بنشر أسماء المتزوجين.. والقرار يلقى معارضة

قررت تنزانيا عدم إخفاء أسماء الرجال المتزوجين، وذلك للحد من الخيانة الزوجية، وجاء القرار لمنع بعض الرجال من الادعاء أنهم غير متزوجين، وللحد من الكذب على الفتيات والزواج بهن.

ورصد موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، ردود أفعال بعض المواطنين في تنزانيا على القرار، فجاءت معظمها غير مرحبة به، حيث قالت إحدى المواطنات إن هذا الإجراء لا يمكن أن ينجح في بلد مثل تنزانيا، نظرا لوجود تنوع في الديانات ما بين مسلم ومسيحي.

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وأضافت: "إذا أخبرك مسلم أنه سيتزوج، حتى لو كان متزوجا بالفعل، فلن تستطيع منعه، فالمسلم يستطيع الزواج أكثر من مرة".

وأشار آخر، في تقرير لم يُشِرْ إلى الأسماء، إلى أنه في حالة أراد رجل مطلق أن يتزوج مرة أخرى، فلن يستطيع، لأنه ما زال مسجل كمتزوج.

فيما قال مواطن ثالث، إنه يعتقد أن الأمر في غاية الصعوبة ولا يمكن تنفيذه حاليا، ربما في المستقبل إذا وضعوا خطة أفضل.