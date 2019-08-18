تحذيرات وحقائق وأفضل الطرق لـ إزالة شعر العانة

شعر العانة الزائد، مُشكلة تؤرق الرجال والسيدات على السواء، خاصة أصحاب الشعر الكثيف، الأمر الذي يضطرهم لمواجهة العديد من الصعوبات عند إزالته، للاستمتاع بجسد نظيف، وملمس ناعم.

الإفتاء توضح الطريقة الصحيحة لإزالة الشعر عند الرجال والنساء

ويرصد "هُن" بعض التحذيرات والحقائق حول إزالة شعر العانة.

تحذيرات وحقائق حول إزالة شعر العانة

الجمعية الطبية الأمريكية "The American Medical Association"، نشرت تقريرا، أكد أن ربع سُكان البلاد، يتعرضون لبعض الإصابات خلال إزالة شعر العانة بأنفسهم، تخطت الجروح، إلى الإصابة بالأمراض، وأحيانا إجراء العمليات الجراحية.

وأوضح التقرير، حقائق وتحذيرات حول إزالة شعر العانة.

حقائق حول إزالة شعر العانة

إزالة شعر العانة بالكامل عند الرجل أو المرأة يزيد من فرص العدوى بالأمراض الجنسية.

إزالة شعر العانة ينتج عنه الإصابة بالخُراج أو بعض الجروح.

استخدام شفرات غير نظيفة، قد يصيبك بالتهاب الجريبات، وهو عدوى جرثومية أو فطريّة، تسبب الحكة، والإحمرار.

أسوأ تقنية لإزالة شعر العانة

بحسب ما ذكره التقرير، فإن أسوأ تقنية لإزالة شعر العانة، هي الاستلقاء على على ظهرك، ليقوم شخص آخر بإزالة شعر العانة بالنيابة عنك.

أفضل تقنية لإزالة شعر العانة

أوضح التقرير أن أفضل تقنية لإزالة شعر العانة، هي استخدام تقنية الليزر، بشرط اختيار مركز متخصص.

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إصابات بسبب إزالة شعر العانة

قد يتسبب إزالة شعر العانة، في ترك بعض الإصابات بالجلد، مهما تنوعت أساليب الإزالة، تتمثل- كما أوضحها التقرير- على النحو التالي:

- تمزق الأنسجة.

- الحروق.

- الطفح الجلدي.

نصائح لإزالة شعر العانة

اختيار شفرة حلاقة نظيفة وجديدة، إذا كنت تلجأ للحلاقة.

استخدام كريمات إزالة الشعر، المُخصصة للبشرة الحساسة.

"هل يجوز إزالة شعر العانة بالكريم؟".. "الإفتاء" تجيب

علاج الالتهابات أولاً، إذا كنت ممن يلجأ لـ"السويت".

نصائح عند إزالة الشعر بالـ"سويت"

اختيار مركز طبي صحي، ومرخص، إذا لجأت لتقنيات الليزر.