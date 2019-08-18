يعتبر سرطان الرئة نوع من السرطانات الشائعة ينشأ في الرئتين نتيجة لأسباب، أهمها التدخين أو الجلوس برفقة ووسط المدخنين.

وتقدم "هُن" أعراض سرطان الرئة، طبقًا للموقع الطبي "مايو كلينك":

الأعراض:

عادةً لا يؤدي سرطان الرئة إلى ظهور أعراض أو علامات في مراحله المبكرة، وعادةً لا تظهر تلك العلامات إلا إذا كان المرض في مرحلة متقدمة، وقد تتضمن أعراض سرطان الرئة وعلاماته:

سعالاً ظهر جديدًا ولا يزول

سعال الدم حتى لو بكمية بسيطة.

ضيق النفس.

ألم الصدر.

بحة في الصوت.

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فقدان الوزن دون محاولة ذلك.

ألم بالعظام.

الصداع.

أنواع سرطان الرئة:

يقسم الأطباء سرطان الرئة إلى نوعين رئيسيين بناءً على مظهر خلايا سرطان الرئة تحت المجهر. يتخذ طبيبك خيارات العلاج بناءً على النوع الرئيسي لسرطان الرئة الذي تعانيه.

يتضمن النوعان الرئيسيان لسرطان الرئة، وهما:

سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة:

يكاد سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة يحدث حصريًا في المدخنين الشرهين، وهو أقل شيوعًا من سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة.

سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة:

سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة مصطلح واسع النطاق يشمل عدة أنواع لسرطانات الرئة، التي تتصرف بطريقة متشابهة.

تتضمن سرطانات الرئة ذات الخلايا غير الصغيرة سرطان الخلايا الحرشفية، والسرطان الغدي، وسرطان الخلايا الكبيرة.

الأسباب:

يسبب التدخين معظم حالات سرطان الرئة — سواء في المدخنين أو في الأشخاص المعرضين للتدخين السلبي، ولكن يحدث سرطان الرئة أيضًا لدى الأشخاص الذين لم يدخنوا أبدًا ولدى الأشخاص الذين لم يتعرضوا أبدًا للتدخين السلبي، وفي هذه الحالات، قد لا يكون هناك سبب واضح لسرطان الرئة.