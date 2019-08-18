طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة في البيت

لسان العصفور نوع من أنواع المكرونة التي يفضلها الكثير من الأشخاص حينما تُقدم مع الطعام، وإليكِ طريقة جديدة لتقديم اللسان عصفور باللحمة، وهي سهلة وسريعة ومغذية للأطفال. المكونات 2 كوب لسان عصفور. نصف كيلو لحم مسلوق. ملح. فلفل أسود. بهارات. قرفة. ورق لورا. بصلة كبيرة مفرومة. 2 حبة طماطم. Advertisements ملعقة كبيرة من السمنة. ملعقة صغيرة ثوم مفروم. طريقة التحضير - يشوح اللسان عصفور في مقلاه حتى يأخذ اللون الذهبي، ثم يضاف الملح والفلفل الأسود والبهارات والقرفة وورق اللورا والثوم وتقلب تلك المكونات جيدا. - يوزع اللحم في طاجن الفرن، ويوضع اللسان عصفور المحمر أعلاه. - يضاف البصل ومكعبات الطماطم ثم يغطى بورق الفويل ويدخل الفرن في درجة حرارة لا تقل عن 180. - يخرج الطاجن بعد نصف ساعة على الأقل، بعد التأكد من نضح اللسان عصفور ثم يقدم.

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