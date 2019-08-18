وتقدم "هًن" طريقة تقطيع اللحوم بطريقة صحيحة حسب موقع " chefsteps":

معدات تقطيع اللحوم

- طاولة تقطيع صلبة، ويفضل أن تكون مصنوعة من مادة غير قابلة للتآكل.

- سكاكين حادة ومختلفة لتقطيع اللحوم إلى أشكال مختلفة.

- حقائب بلاستيكية غير قابلة للتأكل لحفظ الطعام بها وتغليفها.

- قفازات السلامة.

- معقم سكين.

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الطريقة الصحيحة لـ تقطيع اللحوم

- يجب تجفيف اللحوم بقطعة من القماش يفضل أن تكون بيضاء ونظيفة، لضمان جفاف اللحم قبل تخزينه تحديدًا.

- البدء في إزالة الدهون حول قطع اللحم، حتى تصبح قطعة حمراء (مشفِّية).

- يتم تقطيع اللحوم حسب الحاجة، إذ أن هناك لحوما تقطع إلى شرائح رقيقة تستخدم في المشاوي أو قطع كاملة وأخرى صغيرة.

- قبل تقطيع اللحم إلى شرائح، اعرفي أولًا اتجاه ألياف اللحم، ثم ابدأي التقطيع باستخدام السكين في نفس اتجاه الألياف، كي تحصلي على شرائح ناعمة وجميلة الشكل، خاصةً عند تقطيعك للحم الـ"إستيك".

- تقطيع لحم الفخذ، يتم بحجم عقلة الإصبع الواحد بالعرض، وشرائح، حتى لا تأخذ وقتا في الطهي.

- عند تقطيع اللحم لاستخدامه في الشواء، يفضل الإبقاء على بعض الدهون به، حتى لا تجف من الحرارة.