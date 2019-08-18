والدة سيف هاني لاعب منتخب ناشئي اليد: اختار اللعبة بنفسه

قالت إيمان عبد الوهاب، والدة سيف هاني، لاعب منتخب مصر لكرة اليد تحت 19 عاما، إن ابنها اختار لعبة كرة اليد بإرادته دون إجبار من أحد.

وأضافت، خلال استضافتها ببرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة "dmc"، أن ابنها كان يلعب أكثر من لعبة رياضية إلا أنه تعلق بكرة اليد، وتفوق فيها، مشيرة إلى أنه لا أحد يستطيع أن يجبره على أداء لعبة معينة: "ابني كان بيلعب كاراتيه وكرة ماء، لكنه اختار كرة اليد".

وتأهل منتخب مصر للناشئين لكرة اليد إلى نهائي المونديال للمرة الأولى في تاريخه بعد التغلب على البرتغال في نصف نهائي البطولة المقامة حاليا بمقدونيا بنتيجة 41-36.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها منتخب الناشئين لكرة اليد منذ مشاركاته في البطولة، حيث هذه هي المشاركة الثامنة له لمنتخب تحت 19 سنة.