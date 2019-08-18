إطلالة مثيرة لكارول سماحة في لبنان بفستان شفاف نصف مغطى من الأكمام

نشرت كارول سماحة الفنانة اللبنانية على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستغرام"، صورة بفستان أثار الجدل بين رواد السوشيال ميديا، حيث ظهرت كارول بفستان موف نصف مكشوف ونصف مغطى من الأكمام، وتميز الفستان بتصميمه المختلف ولكنه لا يختلف كثيرًا عن موضة الفنانات بفساتين دون بطانة يكشف عن ساقيها.

فستان كارول سماحة بجانب أنه شفاف ولكن بفتحة طويلة إلي الأعلي، واعتمدت على تسريحة غير مكلفة واكتفت برفعه خلف أذنيها.

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