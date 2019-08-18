خاتم مجموعة اليسا "نيفر جيف آب" يبهر متابعيها

نشرت الفنانة إليسا على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لخاتم من مجموعاتها الجديدة بمجوهرات Never Give Up. وقد نال الخاتم إعجاب متابعيها بشكل كبير، وكانت أطلقت النجمة اللبنانية إليسا مجموعتها الخاصة للمجوهرات بالتعاون مع دار Lavalliere العريقة لصناعة المجوهرات تحت عنوان Never Give Up. ويعود ريع القطع التي طرحت في الأسواق لصالح علاج مرضى السرطان، وقد تحدثت إليسا خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيمَ في بيروت عن رحلة معاناتها مع المرض وتطرّقت إلى موضوع التنمّر وتعاونها الإنتاجي مع شركة روتانا أيضًا. Advertisements قد يهمك ايضاً: بوشرون" الفرنسية تحتفي بفن العمارة الباريسي بتشكيلة جديدة من المجوهرات دار المجوهرات الراقية "بولغاري" تطرح مجموعةً جديدة أطلقت عليها "سينماغيا"

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