إطلالات مستوحاة من أيقونة الموضة نادين نجيم اعتمديها في أهم المناسبات

نادين نجيم، التي جاءت بخلفية جمالية بعد أن فازت بلقب ملكة الجمال؛ تمكّنت وبجدارة من أن تتحول إلى نجمة في عالم التمثيل، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أثبتت نفسها في عالم الموضة بشكل كبير وملفت، وعلى ذلك، بإمكانك سيدتي أن تستوحي إطلالاتك في أهم المناسبات من أزيائها، لأنها دائماً ما تبهرنا بخياراتها، سواء في المناسبات الرسمية أو حياتها اليومية التي تشاركها مع جمهورها عبر إنستقرام.

وتتمتع النجمة اللبنانية بذوق رفيع في اختيار ما يتناسب مع قوامها الممشوق، مع تنوع باختيار أكثر التصميمات عصرية.

نادين نجيم واللون الأبيض

تختار نادين نجيم في الكثير من الأحيان، الألوان الجرئية لإطلالتها الصيفية، إلا أن نظرة سريعة على صور إطلالات نادين على وسائل التواصل الاجتماعي؛ تؤكد لنا أنها من عشاق اللون الأبيض في أغلب الأحيان.

واللافت أن الأبيض يُظهر لون بشرتها السمراء الجميل أكثر من الألوان الأخرى، كما أنها دائماً ما تعتمد على الماكياج الذي يناسبه.

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القصات التي تختارها نادين نجيم

قليلا ما تختار نادين نجيم البنطلون في فصل الصيف، وتتجه إلى ارتداء الفساتين القصيرة أو التنانير العصرية، حتى إنها تلجأ أيضاً لارتداء فساتين طويلة ذات فتحة أنيقة وجميلة.

كما أنها من عشاق الأقمشة المطبّعة؛ حيث نراها ترتدي الفساتين بأقمشة مطبّعة والتنانير الميدي مع الكروب توب.

وفيما يتعلق بحقائب اليد، تحرص نادين على اختيار الحقائب العصرية الملائمة لكل إطلالة، والتي تتناسب مع موسم الصيف وأجوائه.

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تعاون نادين نجيم مع Femi9

وتعتمد نادين في أغلب إطلالاتها على العلامة السعودية Femi9 التي هي الوجه الإعلاني لها، وكانت قد أطلقت مجموعة أزياء خاصة بعد التعاون مع النجمة، تحت عنوان"selectedbynadine" ، كما أنها مؤخراً أُطلقت حملة للترويج للمجموعة الجديدة، كانت بطلتها النجمة اللبنانية، فظهرت بباقة مميزة من تصاميم الماركة، أبرزها التنورة السيمون المشقوقة من الأمام، مع قميص أبيض، والتنورة المونوكروم المزينة بالترتر مع تيشيرت أسود مطبّع.

شاهدي أحدث إطلالات نادين نجيم، التي رصدناها من حسابها الرسمي على "إنستقرام"، واستوحي منها اطلالتك الخاصة.

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