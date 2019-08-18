موضة خريف 2019 أبرزها الفستان بقصة البدلة لإطلالة عصرية وأنيقة وأنثوية

تسعى كل سيدة لأن تكون متألقة دائمًا في جميع اطلالاتها، لذلك ونحن على أبواب فصل الخريف، من المؤكد أنكِ سيدتي تبحثين الآن عن موضة خريف 2019 لكي تكوني أنيقة دائمًا وعصرية.

وفي هذا السياق جمعنا لكِ من أهم دور الأزياء العالمية، صور موديلات فساتين هي الرائجة في خريف 2019، حيث برزت بوضوح عودة موضة التسعينيات وكذلك بعض الثمانينيات والسبعينيات.

شاهدي باقة مميزة من موضة فساتين الخريف بقصات وخامات منوعة، يمكنكِ أن تستوحي منها اطلالتكِ.

فساتين سهرة للمناسبات موضة ما قبل خريف 2019

البدلة الفستان Suit Up

تصدّر الفستان بقصة البدلة، عروض العديد من أهم دور الأزياء العالمية، وهو قصة عصرية وأنيقة وتضفي على اطلالة أيّ سيدة الكثير من الجاذبية والأنوثة، وتعكس الكثير من أجواء فصل الخريف.

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ألوان النيون Neon Signs

يبدو أنّ موضة ألوان النيون مستمرة أيضًا لموسم خريف 2019، فعلى الرغم من أنّ ألوانها توحي بالحيوية وفصل الصيف، إلا أنّ دور الأزياء العالمية عرضت فساتين مميزة للخريف بهذه الألوان، تضفي لمسة أنثوية على أيّ اطلالة وتعكس جرأةَ وعصرية السيدة.

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الأقمشة المطبعة Dark Romance

تستمر الأقمشة المطبعة من صيف 2019 إلى خريف 2019، وإن كانت الألوان الأساسية للفساتين قاتمة قليلًا، كاختيار الأسود المطبع مثلًا بالورود أو أوراق الشجر، أو نقش جلد الحيوانات.

موضة التويد الإنكليزية English Tweed

على الرغم من أنّ قماش التويد يُعتبر من أبرز الأقمشة التي تميزت بها دار شانيل، إذ إنها أول من استخدم هذا القماش، إلا أنّ هذه الصيحة هي الأكثر رواجًا لدى الكثير من دور الأزياء في خريف 2019.

أسلوب الفتاة البورجوازية Bougie Girl

إذا كنتِ تبحثين عن فساتين ملكية الطابع بنكهة العصر البورجوازي الفرنسي، يمكنكِ اختيار فستان بأسلوب Bougie Girl الذي تُبرز أنوثتكِ وجمالكِ بأناقة تشبه أناقة الملكات.

أقمشة الميتاليك الجريئة Metal Head

أزياء الميتاليك مازالت إحدى أبرز صيحات الموضة لهذا الموسم، وقد شاهدنا العديد من التصميمات الرائعة منها على منصات عروض دور الأزياء العالمية، التي قدمتها في مجموعاتها لمجموعة خريف 2019.

شاهدي الصور التي جمعناها لكِ، واختاري سيدتي الفساتين التي تناسبكِ لخريف 2019.

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