اللون الأبيض يتربع على عرش الموضة في الصيف بسبب ملائمته للأجواء الحارة

في الصيف يتربع اللون الأبيض على عرش الموضة، فهو الأكثر ملائمة للأجواء الحارة حيث يمنح من ترتديه الشعور بالانتعاش، وحسب موقع " glaminati" فإن اللون الأبيض يمكن أن يرتدى فى جميع الأوقات والمناسبات الصيفية.



البنطلون الأبيض مع تى شيرت أو بلوزة من نفس اللون من الاختيارات الأنيقة للفتاة المميزة لأوقات النهار.



موديلات الفساتين بسيطة التصميم والملائمة لأجواء المصيف والبحر من اللون الأبيض يمكن معها ارتداء مكملات موضة رقيقة وصغيرة الحجم.



لا تترددى أن يكون اللون الأبيض رفيقك فى جميع المناسبات السعيدة خاصة لو كانت نهارية.

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الجاكيت الطويل والفستان القصير من اللون الأبيض أحد الأنماط الشبابية الأنيقة والتى تلائم أوقات المصايف.



مع اللون الأبيض كونى أكثر انطلاقًا بتصميم مميز من البنطلون والتوب الرقيق الذي يلائم المصايف.



موديلات الفساتين المفعمة بالأنوثة لا يمكن الإغفال عنها خاصة لو كانت من اللون الأبيض سواء الناصع أو العاجى.



أما صاحبات الاختيارات العملية والموديلات المريحة فهم يرجحون الفساتين من الكتان والقطن المميز بتصميم مزركشة.

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