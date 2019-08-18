تعرفي على كيفية اختيار ديكور منزلك حسب "برجك الفلكي"

ديكور منزلك يعبر عن شخصيتك، ويتكلم نيابة عنك بلغة نابعة من داخلك، يدل على ذوقك الرفيع وإحساسك، كما يعبر عن طريقتك الخاصة وأسلوبك عند اختيارك للمسات الديكورية، كذلك يعبر برجك الفلكي عن شخصيتك وما يميزها عن الأخريات، فإذا كنت من برج الثور أو الحوت، اعرفي كيف تختارين ديكور منزلك بحسب برجك، وفقًا لما ورد في صحيفة "ذي صن" البريطانية.

برج الحمل

تستهويك الظلال المشرقة واللمسات البسيطة، وتتجنبين الألوان الباهتة وتجذبك الألوان المشعة كالبرتقالي والأزرق الفاتح، ويكشف الخبراء عن اللمسات التي تميز هذا البرج، وهي وضع لوحات الكانفا القماشية المزينة بالألوان الشفافة المتغيرة مع تجنب اللوحات الثابتة الدائمة.

برج الثور

كونك شخصية مميزة تميلين للأثاث الراقي والثريات الكريستالية والمرايا الكبيرة، وتفضلين اللوحات بألوان مريحة كالكريمي والوردي الناعم والنحاسي والذهبي، كما تميلين للأقمشة الفاخرة مثل الحرير والمخمل والكشمير، وتركزين على التفاصيل الصغيرة حتى تكتمل أناقة منزلك.

برج الجوزاء

تنعكس شخصيتك المرحة على اختيارك للألوان والإكسسوارات البراقة، وتختارين التحف القديمة؛ لأنها تشبع رغبتك في الاحتفاظ بالأصالة والعراقة، لذا يتميز منزلك بالقطع الانتقائية النابضة بالحياة، مع مزيج رائع بين المجوهرات القديمة والحديثة، فضلاً عن اللوحات والحلي المتناثرة على الجدران.

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برج السرطان

الألوان المحايدة ضمن اختياراتك دائمًا، كالوردي الفاتح والفضي والأزرق، ولا تمانعين من اختيار ديكور منزلك من المزادات العلنية طالما ترضي ذوقك الناعم، تختارين الألوان الدافئة للقطع الديكورية، وتستهويك التحف النادرة والتصميمات الغريبة.

برج الأسد

تعكس ديكورات منزلك شخصيتك القوية، من الأقمشة الغنية والأسرّة الفاخرة التي تتوافق مع الستائر الجريئة، بالإضافة إلى السجاد الباهظ والألوان العميقة، بجانب التحف الذهبية بألوان مبهرجة لكنها أنيقة في الوقت ذاته.

برج العذراء

تترجم شخصيتك المنظمة اختياراتك إلى لمسات ديكورية بسيطة ومتسقة، وتختارين الألوان الترابية النابعة من هدوئك، مثل الخوخي والأزرق الفاتح والأخضر والزيتوني، كما ينعكس ذلك على الأثاث الكلاسيكي والأرضيات الخشبية الخالية من التفاصيل.

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برج الميزان

تستلهمين أفكارك من الفن والموسيقى والهندسة المعمارية الجميلة، تختارين الألوان المخططة بألوان الشمبانيا والوردي والأرجواني والرمادي الفاتح، وعلى الرغم من حرصك على التفاصيل الفاخرة والأقمشة الفخمة، لكن ديكورات منزلك تتميز بالتوازن بين الأناقة والهدوء، إلى جانب المصابيح والثريات والطاولات الصغيرة والمزهريات المنتشرة في كل الأرجاء.

برج العقرب

بحسب شخصيتك تفضلين الكلاسيكية المستوحاة من الهندسة المعمارية القوطية والصناعية، وتحبين الأثاث الذي يحمل بصمات تاريخية، والألوان الداكنة مثل الأخضر الزمردي والأرجواني والبرقوقي، مع الأقمشة الفاخرة مثل الفراء والحرير والنباتات المنزلية والمفروشات المتعددة.

برج القوس

تحرصين على وضع الذكريات حولك في كل مكان؛ ففي هذا الركن صورة من الرحلات الساحلية، وهناك خريطة للكوكب الضحل مرسومة بالتأثيرات البوهيمية، كما تستهويك المجوهرات الغريبة والأثاث اليدوي.

برج الجدي

كونك أنيقة ومختلفة، تختارين الأثاث الفاخر لإضافة المزيد من الفخامة على منزلك، تنجذبين للأرائك الجلدية أو الخزائن المليئة بالكريستال، وتعبر قطع الديكور في منزلك عن الذوق العملي المقترن بالثقة.

برج الدلو

يمتلئ منزلك بكل ما هو غريب وغير تقليدي، تحبذين التفاصيل المرسومة باليد، واللوحات ذات التصاميم المركبة التي تغلب عليها الألوان النابضة بالحياة مثل الأزرق والأخضر والبنفسجي والنيلي.

برج الحوت

تفضلين البساطة والهدوء، لذا تختارين التصاميم المريحة المستوحاه من الطبيعة الهادئة، المستلهمة من الغابات والأجواء الاستوائية، ويعد منزلك واحة من النباتات المعطرة، بجانب البلورات والمفروشات ذات الروابط الروحية، والألوان الأرضية كالوردية والخوخية الخالية من الألوان والمطبوعات الجريئة.

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