بخطوات بسيطة.. طريقة عمل كفتة الدجاج بالبقدونس

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- تفضل كثير من الأمهات تحضير وجبه سريعة لأطفالهم عند الذهاب إلي النادي أو لقضاء عطلة صيفية مميزة على الشاطئ. يستعرض لكم الشيف الشربيني، طريقة عمل كفتة الدجاج بالبقدونس في خطوات بسيطة. المقادير: - كيلو صدور دجاج -بصلتين - حزمة بقدونس - قطعة فلفل حار حسب الرغبة -معلقتين من الزعتر -4 بيضات -حزمة بقدونس Advertisements -بقسماط -كوب من الدقيق -نصف كيلو من اللبن القليل من الملح والفلفل - زيت للقلي طريقة التحضير: - افرمي صدور الدجاج - افرمي البصل والزعتر والفلفل الحار مع قليلا من البقسماط والملح والفلفل والبهارات - اضيفي صدور الدجاج إلى الخليط حتى تصبح عجينة متماسكة - شكليها كور وضعيها في الدقيق ثم في خليط اللبن والبيض ثم في البقسماط - ضعي في كل كرة قطعة مكرونة واقليها في زيت غزير ساخن ثم قدميها

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