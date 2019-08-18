ماذا يحدث لجسمك عند شرب الشاي يوميًا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

إذا كنت تحتسي فنجانا من الشاي، غير محلى ومن دون سكر، أثناء قراءة هذا، فأنت تدعم كل عضو في جسمك، فالشاي غير المحلى غني بمضادات الأكسدة، التي تمنع الأمراض المزمنة وتساعد على إصلاح الخلايا في الجسم،وفقًا لموقع "سكاي نيوز".

ويقول الطبيب وجراح العظام في توليدو بولاية أوهايو، أنتوني كوري إن الشاي "يأتي من نبات كاميليا سينينسيس، الذي يحتوي على مضادات الأكسدة المعروفة باسم "الكاتيكين"، والأهم من ذلك "إبيجالوكاتشين جالاتي" EGCG".

وأضاف كوري أن هذه المضادات "تقضي على الجذور الحرة في الجسم ، التي ترتبط بالأمراض عند البشر وتتضمن أمراض السرطان وألزهايمر وباركنسون وغيرها، وتقلل من الالتهابات".

ويعتقد الأطباء والباحثون بأن للشاي العديد من الفوائد، لعل من أبرزها الفوائد الخمس التالية، وفقا لتقرير نشر على موقع فوكس نيوز الإخباري الأميركي.

خفض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان

يقول باحثون إن مضادات الأكسدة والمركبات الموجودة في الشاي ترتبط بانخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

ووفقا لمديرة الطب النفسي والتغذوي ونمط الحياة في مستشفى ماساتشوستس العام وكلية الطب بجامعة هارفارد أوما نايدو فقد "تبين أن له فوائد عديدة على أمراض سرطان الجلد والبروستات والرئة والثدي".

وأضافت نايدو أن "أنواع الشاي المختلفة تؤثر على أنواع مختلفة من السرطان"، وبالتالي فإن شرب الشاي هو مجرد وسيلة بسيطة لمنع الإصابة بالسرطان.

بشرة صحية أكثر

تشير الدراسات إلى أن شرب الشاي الأسود بانتظام يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الجلد.

وتقول نايدو إن طريقة إعداد الشاي لها تأثيرات مختلفة على صحة الإنسان، فالشاي الأسود الساخن "مفيد في سرطان حرشفية الجلد".

وبحسب الدراسات، فإن الشاي الساخن له تأثيرات أفضل من البدائل المثلجة والمخمرة.

خطر الاصابة بالنوع الثاني من السكري

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إلى جانب فائدته للبشرة، فإن تناول الشاي الأسود كل يوم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري من خلال المساعدة في السيطرة على نسبة السكر في الدم بعد الوجبات.

ووفقا لدراسة في مجلة آسيا والمحيط الهادئ للتغذية السريرية، يمكن أن يقلل الشاي الأسود من نسبة السكر في الدم، وبعد تناول الأطعمة التي تحتوي على السكروز.

أسنان أقوى

في حين أن تناول الشاي طوال اليوم قد يؤدي إلى تلطيخ الأسنان أو تلونها قليلا، فقد تكون الفائدة منه تستحق ذلك.

ووفقا لدراسة نشرت في مجلة "علم أمراض الفم والوجه والفكين"، فإن الشاي الأخضر له تأثير مضاد للجراثيم يمكن أن يقلل البكتيريا المسببة لتسوس الأسنان.

وأشارت الدراسة إلى أن تناول الشاي الأخضر كل يوم يمكن أن يقلل حدة التسوس والتجاويف في الأسنان.

تحسين جودة النوم

إذا كنت تعاني من الأرق وتتقلب كثيرا في نومك، فحاول أن تشرب فنجانا من الشاي قبل النوم، إذ وفقا لنايدو فإن الشاي الطبي من شرق آسيا "يمكن أن يقلل مستوى الأرق".

وبحسب دراسة نشرت في دورية "أبحاث الطب التكاملي"، يمكن أن يساعد شرب الشاي على تحسين جودة النوم ونوعية الحياة لدى المصابين بأرق خفيف إلى متوسط.

ومن بين الفوائد الأخرى للشاي أنه يعمل على زيادة تركيز المرء، ويساعد أيضا في تسريع عملية الأيض.

لكن هذه الفوائد العديدة للشاي لا تعني أنه ليس له بعض المخاطر، ومنها على سبيل المثال أنه يمنع عملية امتصاص الحديد ويزيد مخاطر حدوث النزيف، وفي حال تناول كميات كبيرة من الشاي يوميا، فقد يعمل على تعطيل الاستفادة من بعض الأدوية، خصوصا الخاصة بأمراض القلب وضغط الدم.

وللحصول على أفضل فائدة من الشاي، ينصح الأطباء بتناول ما بين فنجانين إلى 5 فناجين من الشاي يوميا، كما ينصحون بتناوله من دون محليات صناعية.

ويفضل الأطباء والاختصاصيون، مثل الطبيب كوري، أن يتم تناول الشاي الورقي وليس المعد والجاهز، ويعتبرون الشاي الأخضر أفضل أنواع الشاي وأكثره فائدة للصحة.