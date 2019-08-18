طريقة بسيطة لتحضير سموزي التمر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-
حضري سموزي التمر على طريقة موقع "كوكباد" المتخصص في الطعام.
المكونات:
10 حبات تمر
ثمر موز
كوب لبن
مكعبات ثلج
قرفة مطحونة
نصف كوب زبادي
طريقة التحضير:
تضعين التمر بعد نزع النواة منه في الخلاط الكهربائي، وتضيفين له الموز بعد تقطيعه إلى شرائح.
ثم تضيفين كوب من اللبن، مع رشة من القرفة المطحونة، ومكعيات الثلج، ونصف كوب من الزبادي.
بعد مزج المكونات وتماسكها، استمتعي بتناول سموزي التمر الشهي والمغذي الطبيعي، الذي لا يحتاج إلى تحلية.
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