تعتبر البرازق بالسمسم من المخبوزات التي يفضلها الكثيرون لذلك نقدم لكِ طريقة عمل البرازق بالسمسم على طريقة نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج "على قد الإيد"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي سفرة". المكونات 2 كوب دقيق. ملعقة بيكنج بودر. كوب سمن. كوب سكر بودره. بيضة. معلقة فانيليا. رشة ملح. الوجه Advertisements بياض بيض. سمسم. طريقة التحضير اعجنى الدقيق مع البيكنج بودر و ذرة الملح والسمنة والسكر. شكِّلى العجين على هيئة أقراص، و ضعي بياض البيض والسمسم على الوجه. ادخلي أقراص البرازق بالسمسم الفرن على درجة حرارة 170 مئوية حتى يحمرّ قعر البسكويت. يقدم فور خروجه من الفرن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل البرازق بالسمسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.