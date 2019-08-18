والدة حسن وليد لاعب منتخب اليد للناشئين: الرياضة تحافظ على الشباب

قالت داليا كمال الدين، والدة حسن وليد قداح، لاعب منتخب مصر لكرة اليد تحت 19 عاما، إن الرياضة تحافظ على الشباب من أشياء أخرى كثيرة قبيحة.
وأضافت، خلال استضافتها ببرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة "dmc": "الرياضيين معندهمش وقت يهتموا بأي حاجة مش كويسة".
وأضافت: "وقتهم الفاضي بيقضوه مع زمايلهم في الفريق أو المنتخب واللي عندهم نفس ظروفهم".
وتأهل منتخب مصر للناشئين لكرة اليد إلى نهائي المونديال للمرة الأولى في تاريخه بعد التغلب على البرتغال في نصف نهائي البطولة المقامة حاليا بمقدونيا بنتيجة 41-36.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها منتخب الناشئين لكرة اليد منذ مشاركاته في البطولة، حيث هذه هي المشاركة الثامنة له لمنتخب تحت 19 سنة.
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