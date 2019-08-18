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يعد طبق الحساء (الشوربة)، من الأطباق الجانبية، والأساسية أيضا على طاولة طعامك، يمكنك التنوع في اختيار النوع والمذاق المناسب لأسرتك منها، وتحضيره، للحصول على فوائده الغذائية.
وشوربة البروكلي واحدة من الأطباق الشهيىة، الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، يمكنك تحضيرها لأسرتك وتقديمها بجانب المحاشي والمشويات.
وإليكِ طريقة عمل شوربة البروكلي
مكونات شوربة البروكلي
رأس بروكلي.
بصل.
ثوم مفروم.
ملعقة زيت.
لتر ماء.
ملح - فلفل أسود مطحون.
بصل أخضر مفروم.
طريقة عمل شوربة البروكلي
اغسلي البروكلي جيدا، وصفيها من الماء، ثم قطعيها إلى 4 أجزاء.
افرمي البصل بشكل ناعم، واخلطيه مع الثوم المفروم.
ضعي الزيت على النار، وشوحي معه البصل والثوم، ثم ضيفي معهما البصل الأخضر والبروكلي.
أضيفي الماء، واتركي الخليط يغلي على النار، حتى تمام النضج.
ارفعي المكونات من على النار، ثم ضعي الشوربة في الخلاط الكهربائي، حتى تحصلي على مزيج ناعم.
ضعيها من جديد على النار، مع الفلفل الأسود والملح، حتى تمام النضج.
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